הרב שמואל אליהו: להתרחק מ'הינוקא'

הרב שמואל אליהו התייחס במהלך הפודקאסט של אבי שושן, לתופעת הנהירה בזמן האחרון סביב "הינוקא" ומביע הסתייגות חריפה מהתופעה.

במהלך השיחה נשאל הרב אליהו כיצד הוא רואה את תופעת הינוקא, והאם הוא רואה בו דמות המזכירה את גדולי הצדיקים שהכיר.

"הוא לא דומה לסבא שלך" השיב הרב אליהו, בהתייחסו לבבא חאקי, סבו של אבי שושן.

כאשר הוא שאל אותו למה לדעתו הינוקא כן דומה, השיב הרב אליהו: "לא יודע. אם הוא לא דומה לסבא שלך... בעיניי הוא לא דמות."

בהמשך התייחס שושן לנהירה של הציבור לרב הינוקא ולכך שיש המגדירים אותו כ"משיח השם".

הרב אליהו השיב כי אינו מעוניין לדבר על אנשים אחרים, אך הוסיף: "אני כששואלים אותי אני אומר: הוא לא דומה לסבא שלך, לא דומה לאבא שלי, לא דומה לרב צדקה, לא דומה לכל הצדיקים שהכרתי שהיו באמת בעלי מופת."

בעקבות הדברים שאל שושן האם המסקנה היא שיש להתרחק מהתופעה.

הרב אליהו השיב באופן חד משמעי: "תתרחק ממנו"

הוא חזר ושאל: "להתרחק?"

והרב שמואל אליהו השיב: "כן."

"אנחנו לא מתחברים לדרך שלו"

הדברים מצטרפים לדברים שאמר הרב שמואל אליהו כבר לפני מספר חודשים, בעקבות שאלה שקיבל ממאזין בתוכנית רדיו.

המאזין סיפר כי הוא ואשתו התחברו מאוד לרב הינוקא ולניגונים שלו. עם זאת, בעקבות פרסומים שהופיעו באותה תקופה, הוא ביקש לדעת מה דעתו של הרב אליהו בנושא.

"שאלה רגישה קצת. אנחנו לא מתחברים לדרך שלו - היא לא דרך של אבותינו" השיב הרב אליהו.

לדבריו, גם ההתנהלות סביב הרב הינוקא שונה ממה שהכיר אצל אביו, הרב מרדכי אליהו: "כל ההתנהלות שלו, של סביבתו, היא רחוקה מאוד ממה שראינו אצל הרב אליהו. הרב אליהו היה מאוד מסתיר את המופתים שהוא עושה, היה מאוד בורח מכסף."

עם זאת, כאשר נשאל האם יש בעיה לשמוע את הניגונים של הרב הינוקא, הבהיר הרב אליהו: "לא, לא, חלילה, אני לא פוסל. אני רק אומר, אנחנו לא מתחברים למקומות כאלה. אין בעיה בניגונים."