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צה"ל חיסל מחבל שהחזיק חטופים רבים בשבי חמאס

בצה"ל אישרו כי חיסלו את צבחי סאמי מחמוד שחתות, שלקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי החמאס והשתתף בטקסי השחרור שלהם 

11:11
2 תגובות
המחבל שחוסל (דובר צה"ל)

חיסול נוסף: בצה"ל אישרו היום (שישי) כי הכוחות חיסלו את צבחי סאמי מחמוד שחתות, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה שבוצעה במרחב נוציראת ביום רביעי האחרון.

לפי הודעת דובר צה"ל, שחתות פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי ארגון הטרור חמאס לאורך המלחמה. בנוסף, כחלק ממבצע "דלתות שמיים" בנובמבר 2023, המחבל לקח חלק ב'טקס' שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום.

עוד נאמר כי בעת האחרונה, המחבל ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בצה"ל הבהירו כי שחתות חוסל להסרת האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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לפני 40 דקות

כשהייתי במילואים בעוטף חטפתי חרדה כשגיליתי שראש הממשלה שלנו העביר למחבל הזה מיליונים מקטאר
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