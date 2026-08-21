צה"ל חיסל מחבל שהחזיק חטופים רבים בשבי חמאס

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

חיסול נוסף: בצה"ל אישרו היום (שישי) כי הכוחות חיסלו את צבחי סאמי מחמוד שחתות, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה שבוצעה במרחב נוציראת ביום רביעי האחרון.