ליברמן חושף: הנתון שיקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא

ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, פירט בטור דעה שפרסם ב'מעריב' את תפיסתו לגבי הדרכים להביא לניצחון המחנה המתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך התמקדות בשיעורי ההצבעה.

אחד העקרונות המרכזיים שהציג ליברמן נוגע לצורך בהעלאת אחוזי ההשתתפות בבחירות. בדבריו השווה בין נתוני ההצבעה בבחירות האחרונות, שעמדו על פחות מ-71%, לבין הבחירות בשנת 1988 אז הגיע הנתון לכמעט 80%. במהלך הניתוח שרשם, התייחס ליברמן לשיעורי ההשתתפות הגבוהים במגזר החרדי והחרד"לי, והוסיף עקיצה מוכרת. "חשוב להדגיש ששיעור ההצבעה של הציבור החרדי והחרד"לי גבוה מאוד", כתב ליברמן, "כמו שנוכחנו לדעת לא פעם בעבר, בקרב החרדים גם המתים מנצלים את זכותם האזרחית להצביע ביום הבוחר". מנגד, טען יו"ר ישראל ביתנו כי בקרב מה שכינה "המיינסטרים הישראלי – הציבור העובד והמשרת", נרשמים אחוזי הצבעה נמוכים, בעיקר באזורי גוש דן והשרון.

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ליברמן סימן יעד מספרי ברור להשגת מהפך פוליטי. "אם בבחירות הקרובות שיעור ההצבעה הכולל יגיע ל-76% – תושג המטרה של החלפת ממשלת 7 באוקטובר והחזרת ממשלה ציונית שתעבוד למען עם ישראל", סיכם, והדגיש את הצורך לרכז מאמץ ולדרבן את הבוחרים להגיע לקלפיות.