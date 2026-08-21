משה פייגלין לגדי איזנקוט: "השכול לא מוסיף לך שכל"

מתקפה חריפה של יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, נגד הרמטכ"ל לשעבר וחבר הקבינט לשעבר גדי איזנקוט: במסגרת תוכנית הראיונות "מדברים גורדון" עם רועי כ"ץ, המשודרת ברדיו חיפה ובשיתוף המכללה האקדמית גורדון, מתח פייגלין ביקורת נוקבת על תפיסתו הביטחונית של איזנקוט והתייחס גם למחירו האישי הכבד.

"השכול לא מוסיף לך שכל, לא מוסיף לך ידע", אמר פייגלין על איזנקוט במהלך התוכנית. בדבריו האשים את איזנקוט באחריות לתפיסה הביטחונית שקדמה למלחמה, ואמר כי "הוא מוביל במידה רבה את הקונספציה שהביאה לכך שלא היה שם צבא בשביעי לאוקטובר".