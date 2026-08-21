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חדשות פוליטי מדיני

גלעד ארדן חושף: פועלים לאיחוד גדול בימין - מרכז

בראיון ל'ישראל היום', התייחס השגריר לשעבר לריצה של מפלגות המרכז-ימין והדגיש את הצורך באיחוד כוחות: "המבחן שלנו – האם נצליח להתאחד לכוח מרכזי אחד"

10:15
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גלעד ארדן (יונתן זינדל / פלאש90)

השגריר והשר לשעבר, גלעד ארדן, מזהיר מפני תרחיש פוליטי של פיצול קולות במחנה המרכז -ימין, וקורא לאיחוד כוחות משמעותי לקראת הבחירות.

בראיון לעיתון 'ישראל היום', מתח ארדן ביקורת חריפה על יו"ר מפלגת 'ימינה' לשעבר, נפתלי בנט, והתייחס להשלכות של הצבעה עבורו. "מי שיצביע לבנט יקבל בסוף את יאיר גולן או את עבאס כשולטים בסדר היום", הבהיר ארדן.

בהמשך בדבריו התייחס ארדן למפה האלקטורלית ולמאבק על הקולות במרכז-ימין, תוך שהוא מצביע על פוטנציאל המנדטים הנמצא על הפרק. "יש בין 8 ל-12 מנדטים ששלוש מפלגות מבקשות את תמיכתן, חילי טרופר, גנץ ואני", ציין.

לדבריו, המפתח למניעת זליגת קולות ולהקמת גוש חזק טמון בשיתוף פעולה בין הגורמים השונים: "המבחן שלנו הוא האם נצליח להתאחד לכוח מרכזי אחד".

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