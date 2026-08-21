"דמעות של געגוע ושמחה": בתו של אלירז פרץ התחתנה

שמחה מהולה בדמעות במשפחת פרץ: הלל מרים פרץ, בתו של רס"ן אלירז פרץ ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה בשנת 2010, התחתנה וצעה אל החופה כשהיא מלווה על ידי אמה שלומית וסבתה, כלת פרס ישראל מרים פרץ.

בפוסט כואב ומרגש שפרסמה מרים פרץ, היא גוללה את התחושות המורכבות המלוות יום שמחה שכזה בצל השכול והחיסרון הכבד. "היום הוא יום שבו הלב שלי מתכווץ מעוצמת הכאב, ובדיוק באותה מידה מתרחב מגודל השמחה", כתבה פרץ. "היום, נכדתי האהובה הלל מרים נכנסת לחופה מלווה על ידי שלומית אמה היקרה ועל ידי. לא כך היה צריך להיות. במקומי היה אמור ללוות אותה אביה, בני אלירז. אבל אלירז יביט עליה היום משמיים. הוא יביט על בתו היפה, שדומה לו כמו שתי טיפות מים".

פרץ שיתפה במחשבותיה על אלירז ז"ל ביום שמחת בתו: "אני מדמיינת אותו שם למעלה, ואולי יזלגו מעיניו דמעות. אולי גם הלב שלו, כמו הלב שלי, יתכווץ בכאב גדול על שלא זכה ללוות אותה ביום שמחתה, על שהתייתמה כשהייתה רק בת חמש, כשהוא יצא לקרב בעזה ממנו לא שב. ואולי הלב שלו גם יתרחב משמחה כשהוא רואה כלה יפיפייה בונה בית ומקימה משפחה בארץ ישראל".

בדבריה התייחסה גם לרוח ההמשכיות ולבחירת הלב של נכדתה: "אולי אלירז גם מחייך שם למעלה, צוחק את צחוקו המוכר ואומר לה: 'בסוף לקחת קצין גולנצ'יק... נשארת במשפחת גולני'. כשהיא נולדה, הוא קרא לה הלל מרים - 'על שמך, אמא', הוא אמר לי אז. והיום, הילדה שגדלה ופרחה בצל חסרונו של אבא אך תמיד עטופה ברוחו, צועדת אל עתיד חדש".

את דבריה סיכמה פרץ בתקווה ובברכה לזוג הצעיר, הלל ועוז: "היום נתרגש, ויהיו דמעות של געגוע, חיסרון וכאב גדול, אבל יהיו יותר דמעות של שמחה. שמחת החיים ועוצמתם, שמחת התקווה וההמשכיות, שמחת הקימה מחורבן ובניית חיים חדשים. אלירז בני היה ילד של שמחת חיים – והשמחה הזו ניצחה היום. שתזכו לבנות בית מלא באור, באהבה ובשמחה. אבא מברך אתכם משמיים, ואנחנו מחבקים מכאן".