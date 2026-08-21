הישג אדיר ליוסי דגן בפריימריז של הליכוד

הישג חסר תקדים לקבוצת "הליכוד שלי" – קבוצת ההתיישבות המרכזית בתנועה: מתוצאות ההצבעה בפריימריז של המפלגה עולה כי 13 מועמדים שזכו לתמיכת הקבוצה התברגו ב-20 המקומות הראשונים ברשימה הארצית. מתוכם, ארבעה מועמדים הגיעו לחמישייה הפותחת ושבעה לעשירייה הראשונה.

ההישג הפוליטי בולט במיוחד על רקע שיעורי ההצבעה: בעוד שאחוז ההצבעה הארצי בפריימריז עמד על כ-54%, בקרב חברי הקבוצה נרשמו מעל 70% הצבעה. ביישוב הר ברכה נרשם שיא של כ-80% הצבעה, נתון המעיד על התגייסות נרחבת ומשמעת ארגונית גבוהה של אלפי המתפקדים, חרף עונת החופשות ושירות המילואים.

שר בכיר בליכוד התייחס להשפעת הקבוצה ביום הבחירות וציין כי למתפקדי "הליכוד שלי" יש סימן היכר ברור: הם מגיעים לקלפי עם רשימות מסודרות וממוקדות, וכאשר פונים אליהם התשובה הרווחת היא להפנות ליו"ר הקבוצה, יוסי דגן. כיום מונה "הליכוד שלי" למעלה מ-8,000 מתפקדים, ונחשבת לקבוצת המתפקדים השנייה בגודלה בתנועה. יוסי דגן, יו"ר הקבוצה וראש מועצת שומרון, בחר לצלם את סרטון התודה והניצחון במיקום סמלי – במהלך טקס העלייה מחדש ליישוב כדים בצפון השומרון, שנערך 21 שנה לאחר הפינוי. "אין יותר מתאים מלהודות על ההירתמות שלכם בפריימריז מאשר כאן, בכדים, היישוב אליו חזרנו לקרקע כחלק מהשלמת התיקון", אמר דגן בסרטון. "אלפי אנשים מהקבוצה הצביעו בתוך תקופת אי-שגרה. אנשים עצרו את הנופש ועמדו בקלפיות בצפון, ומילואימניקים יצאו מעזה ומלבנון רק כדי להשתתף במאמץ. עשיתם את זה בגדול!".

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דגן הוסיף כי הכוח הפוליטי מתורגם לעשייה בשטח: "בניית הכוח הפוליטי שלנו היא הלקח הישיר מהגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון – לייצר שותפויות אמת ולבנות כוח משפיע מתוך מפלגת השלטון". בהתייחסו לחברי כנסת שלא הגיעו למקומות ריאליים בשל שריונים, ציין דגן כי הקבוצה תפעל לשלבם בהמשך באמצעות החוק הנורווגי, במטרה להקים ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו.