עמית סגל: אם הוא ירוץ לבד, איזנקוט יהיה ראש ממשלה

במערכת הפוליטית בימין נרשמת דריכות רבה לקראת הודעתו הצפויה של תת-אלוף במילואים עופר וינטר על כניסתו לחיים הפוליטיים.

בטורו באתר 'היום', התייחס הפרשן עמית סגל לחששות בלשכת ראש הממשלה מהמהלך וכתב כי "נתניהו רואה בשניים את הבעיה האסטרטגית: פייגלין ווינטר". סגל הסביר לגבי היו"ר לשעבר של מפלגת זהות כי "הראשון הוא כלי טיס בלתי מאויש ובלתי נשלט, שריצתו ב-2019 שרפה לימין 3 מנדטים וגם הפילה את בנט ושקד מתחת לאחוז החסימה. אבל מאז הוא נשחק ונחלש".

להערכת סגל, האיום המרכזי מגיע מכיוונו של מפקד חטיבת גבעתי לשעבר: "האתגר המשמעותי יותר הוא וינטר. ביום שלישי הקרוב יודיע התא״ל במיל׳ על ריצה לכנסת ברשימה ימנית מובהקת, כזו שתתיישב בדיוק על התפר שבין מצביעי הליכוד והציונות הדתית".

החשש המרכזי במערכת הפוליטית הוא מפיצול קולות חריף במגזר הדתי-לאומי והימני שיביא לאובדן קולות קריטי. "הסיכוי שגם וינטר וגם סמוטריץ׳ יעברו נראה קלוש", סיכם סגל בטורו, "והמשמעות היא מאה אלף קולות לפחות שיישרפו כאן או כאן, ויסללו לאיזנקוט את הדרך לראשות הממשלה".