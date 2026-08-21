חרם והחרפת צעדים במערכת החינוך: כ-2,000 מנהלי בתי ספר ברחבי הארץ, החברים בארגון המנהלים "מנהיגים", הודיעו על הפסקת שיתוף הפעולה עם משרד החינוך רגע לפני פתיחת שנת הלימודים. ההחלטה התקבלה לאחר שפנייתם לשר החינוך, יואב קיש, לא נענתה.

על פי הדיווח באתר 'היום', במסגרת העיצומים, המנהלים מחרימים את כנסי פתיחת השנה של המשרד ונמנעים מלהשתתף בהם. בנוסף, הוכרזו עיצומים דיגיטליים הכוללים את הפסקת העברת הנתונים וסנכרון הממשקים מול משרד החינוך עד להודעה חדשה.

בארגון מוחים על שורה של הנחיות וקשיים בשטח שלדבריהם יצרו מציאות בלתי אפשרית. בין היתר, המנהלים מצביעים על המחסור החמור בכוח אדם שמאלץ חלק מהם לשמש כמחנכי כיתות ביסודי ובחטיבות הביניים ללא גמול מתאים, על שינויים במערכות השעות בעקבות הסכם שעות השהייה מול ארגון המורים, וכן על קשיים ומענה חסר בכיתות הקטנות, במרכזי החינוך ובמסגרות לנוער בסיכון.

יו"ר שותפה בארגון "מנהיגים", אביגיל סאמין, הבהירה את עמדת המנהלים ואמרה: "משרד החינוך טועה אם הוא חושב שהמנהלים ימשיכו לשתוק ולהתנהל כאילו הכול כרגיל. 2,000 מנהלי בתי ספר אומרים היום בצורה ברורה: נגמרה הסבלנות. אנחנו מפסיקים לשתף פעולה עם המשרד עד שייקחו אחריות וייתנו מענה אמיתי למשבר".

סאמין הוסיפה כי המנהלים נחושים להמשיך במאבק: "לא נמשיך לאפשר למערכת החינוך לקרוס בזמן שמצפים ממנהלי בתי הספר לספוג את הכול. הפעם המנהלים עומדים יחד, ולא נוריד את הרגל מהגז עד שיחול שינוי אמיתי".