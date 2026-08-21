שורדת השבי נגד התיעוד של נתניהו: "יריקה בפנים שלי"

שורדת השבי אגם גולדשטיין-אלמוג יצאה במתקפה חריפה ונוקבת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות תיעודים שהופצו מהגעתו להופעתה של הזמרת עדן בן זקן שנערכה בהיכל מנורה.

בסטורי שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, הביעה גולדשטיין-אלמוג זעם רב על הנוכחות של ראש הממשלה באירוע הבידור, והפנתה אצבע מאשימה כלפי היחס וההתעלמות שחוותה ממנו מאז ששבה מהשבי ברצועת עזה.

"לא יודעת, איתי הוא עדיין לא יצר קשר, לא לקח אחריות, לא הביע כאב על האובדן שלי ולא פגש אותי אחרי ששוחררתי מהשבי", כתבה בסטורי הטעון. היא הוסיפה ותאר את תחושותיה הקשות למראה התיעודים: "לי זה נראה כמו בדיחה ויריקה בפנים שלי".

אגם גולדשטיין-אלמוג נחטפה מביתה בכפר עזה ב-7 באוקטובר 2023 יחד עם אמה חן ואחיה הצעירים גל וטל. במהלך המתקפה האכזרית של מחבלי החמאס נרצחו אביה נאור ואחותה הבכורה ים. אגם, אמה ואחיה שוחררו משבי החמאס בנובמבר 2023 במסגרת עסקת החטופים הראשונה, לאחר 51 ימים בשבי.