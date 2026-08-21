סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: איזנקוט פותח פער דרמטי; בן גביר מתחזק 

סקר מנדטים חדש מעלה כי מפלגת 'ישר' של גדי איזנקוט מגדילה את הפער מהליכוד. בן גביר וסמוטריץ' מתחזקים

08:42
4 תגובות
איזנקוט ובנט (יונתן זינדל/פלאש90)

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' מציג את תמונת המצב העדכנית במפה הפוליטית ומצביע על שינויים בחלוקת הכוחות בין המפלגות.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את הטבלה עם 26 מנדטים. במקום השני ניצבת מפלגת הליכוד, המשיגה 20 מנדטים.

במקום השלישי ממוקמת מפלגת 'ביחד' עם 14 מנדטים, ולאחריה מפלגות 'ישראל ביתנו' ו'הדמוקרטים' עם 10 מנדטים לכל אחת. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, וש"ס מקבלת 7 מנדטים.

את סגירת הטבלה חולקות חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, וכן רע"ם והציונות הדתית המשיגות 5 מנדטים כל אחת.

בחלוקה לפי גושים פוליטיים, מפלגות הקואליציה מגיעות ל-49 מנדטים בלבד.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
סקר
עקבו אחרינו גם ב -
3
גדעון
לפני 5 דקות

איתמר בן גביר, די עם הדיבורים בסקרים כשאנחנו ברחוב מרגישים מופקרים! הילדים צריכים ביטחון ולא אשליות, הגיע זמן להנהגה עובדת
הצטרפו אלינו