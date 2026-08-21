סקר מנדטים: איזנקוט פותח פער דרמטי; בן גביר מתחזק 

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' מציג את תמונת המצב העדכנית במפה הפוליטית ומצביע על שינויים בחלוקת הכוחות בין המפלגות.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את הטבלה עם 26 מנדטים. במקום השני ניצבת מפלגת הליכוד, המשיגה 20 מנדטים.

במקום השלישי ממוקמת מפלגת 'ביחד' עם 14 מנדטים, ולאחריה מפלגות 'ישראל ביתנו' ו'הדמוקרטים' עם 10 מנדטים לכל אחת. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, וש"ס מקבלת 7 מנדטים.

את סגירת הטבלה חולקות חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, וכן רע"ם והציונות הדתית המשיגות 5 מנדטים כל אחת.

בחלוקה לפי גושים פוליטיים, מפלגות הקואליציה מגיעות ל-49 מנדטים בלבד.