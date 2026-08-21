זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת כי תצא תשפ"ו

הדלקת נרות שבת ( מנדי הכטמן / פלאש90 )

פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק י' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ט. לפי מוני המצוות, פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה.