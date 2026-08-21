הרב הראשי לישראל: "אין דבר כזה עם פלסטיני"

הרב דוד יוסף ( ישיבת מרכז הרב )

במהלך ביקור שערך הלילה במוזיאון גוש קטיף בירושלים, התייחס הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, לאירועי חורבן היישובים בגוש קטיף ותקף בחריפות את הפלסטינים. הביקור נערך לציון 21 שנים לשריפת בתי הכנסת בחבל עזה בידי המון ערבי, שאירעה מיד לאחר נסיגת כוחות צה"ל מהאזור בחודש אלול תשס"ה. במהלך הסיור במוזיאון התייחס הרב הראשי להרס המבנים הקדושים ואמר: "רק בגלל חילול בתי הכנסת הקב"ה יחריב את כל עזה ואנחנו נחזור לשם".

בדבריו התייחס הרב יוסף גם לסוגיית הזכויות על הארץ והניסיונות להגיע להסדרים מדיניים לאורך השנים. "העם הפלשתיני הם לא עם ומעולם לא היו עם ואין להם זכויות פה, הזכויות הם שלנו", הצהיר.

בהמשך בדבריו סיכם הרב את התפיסה כלפי הצד השני והוסיף: "המצב הוא 'אני שלום וכי אדבר המה למלחמה'. נתנו להם ונתנו להם – וזה התפוצץ לנו בפנים".