ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה הערב (חמישי) להדיח את פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, מחברותו במפלגת הליכוד.

ההחלטה התקבלה בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שהובילה לעצירת הטיסות ולשיבוש באחד הימים העמוסים בשדה התעופה.

בהודעה רשמית מדוברות הליכוד נמסר כי ראש הממשלה רואה בחומרה רבה את השביתה שגרמה לכאוס חסר תקדים בנתב"ג. אלפי נוסעים נתקעו בנמל התעופה במשך שעות ארוכות, כאשר דלפקי הצ'ק אין נסגרו והמזוודות לא הגיעו למסועים במשך יותר משעתיים.

השביתה התרחשה באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, כאשר כ-100 אלף נוסעים צפויים היו לעבור בנתב"ג. הכאוס החל לאחר שעובדי צוות הקרקע השביתו את הפעילות, והנהלת המבצעים של נתב"ג הכריזה על "אירוע משברי" בשל קשיים תפעוליים, קושי בפריקה ובהעמסת מטוסים ומחסור בעמדות חנייה.

המגיש ירון אברהם תיעד את הכאוס בנמל התעופה ואמר: "מה שקורה פה בשדה התעופה, בעולם הנכנסים, הוא לא פחות מהזיה. רשות שדות התעופה פשוט, אי-תפקוד. כאילו, לא ידעתם שאוגוסט זה התקופה הכי חמה?". אברהם סיפר כי הנוסעים בטיסה שלו המתינו זמן ממושך לכבודה: "עיכוב של מעל שעתיים אצלנו למזוודות".

השרה מירי רגב התייחסה למשבר ואיימה: "מי שקיבל את ההחלטה ישלם מחיר כבד".

ההחלטה להדיח את עידן מהליכוד מהווה צעד חריג במפלגה, ומגיעה לאחר עתירות בעבר שהוגשו נגדו לבית הדין של הליכוד, שקראו להדחתו בעקבות החלטתו להשבית את נתב"ג כחלק מהמחאה נגד חקיקת הרפורמה המשפטית.

ראש הממשלה נתניהו הבהיר בהודעה רשמית כי לא ישתוק מול השבתת נתב"ג: "נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבד כרגיל. שיעמוד בדרך - יעוף הביתה". ההחלטה להדיח את עידן מהליכוד היא המימוש הראשון של האיום הזה.

רשות שדות התעופה הודיעה כי החל מהשעה 15:00 חודשה בהדרגה פעילות הנחיתות וההמראות בנתב"ג, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. עם זאת, הנזק שנגרם לאזרחים ולמשק כבר היה משמעותי.