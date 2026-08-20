ניר אורבך לועג לבנט: "ואולי אנחנו אלה שטעינו בך"

אורבך בכנס סרוגים (ארכיון) ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ציוץ חריף מאוד של ניר אורבך, חבר הכנסת לשעבר מטעם ימינה ומזכ"ל הבית היהודי, נגד מי שהיה פטרונו הפוליטי במשך יותר מעשור.

בכנס בחירות של ביחד, ענה בנט לשאלות מהקהל והתייחס לנבחרת הנוכחית של המפלגה מול רשימות קודמות כמו הימין החדש וימינה אותן בחר בעצמו "אני אגלה לכם סוד", אמר בנט, "בפעם שעברה לא הייתי משהו בעניין הזה." מי שלא אהב את הירידה הוא אורבך, שצייץ בסרקזם: "ואולי אנחנו אלו שטעו בבחירה שלך? לא בסיבוב הקודם, לפני 14 שנים".

הציוץ של אורבך על בנט ( צילום מסך מרשת X )

אורבך היה מנהל קמפיין הפריימריז של בנט בשנת 2012 ומונה על ידו למנכ"ל המפלגה. הוא לא הלך איתו להרפתקת הימין החדש, אבל אחרי שהפסיד לחגית משה בקרב על ראשות הבית היהודי ערק ועבר למפלגת ימינה לקראת בחירות 2021.

אורבך נשאר נאמן לבנט לכל אורך הדרך והצביע בעד הקואליציה עם מנסור עבאס, ובניגוד לסילמן שערקה לימין, הוא נשאר במפלגה עד להתפרקות הממשלה.

עם הקמת ממשלת נתניהו, הוא מונה לראש הרשות לזהות יהודית במשרד ראש הממשלה.