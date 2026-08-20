דרעי: כסף של השמאל מניע את הקמפיין האנטי חרדי

יו״ר ש״ס, ח"כ אריה דרעי, פתח הערב (ה') את מערכת הבחירות של המפלגה ותקף בחריפות את גורמי השמאל אותם האשים בקמפיינים נגד החרדים, בשיתוף פעולה חרדי.

בדבריו בכנס התייחס דרעי לניסיונות לפגוע בייצוג החרדי ואמר: "אנשים שבגדו בדרך התורה, מתחת כסות חרדית, ובכספים מטורפים משתמשים בהם". דרעי הוסיף וטען כי "הכל מכסף מגוייס, כסף של השמאל, כסף ליברלי, ומפעילים אנשים שלנו".

דרעי התייחס בדבריו גם לסוגיית חוק הגיוס ולמעורבות מערכת המשפט: "מצד אחד צועקים חוק ההשתמטות, ומצד שני מפעילים מתוך הציבור שלנו, לצערנו מקליטים רבנים... ובסוף הם הצליחו עם מערכת המשפט, עם היועצת המשפטית המודחת, לעשות כל... ועם היועצים המשפטיים בכנסת ובממשלה, הפעילו את כולם, והצליחו לטרפד את החוק".

בהמשך הנאום פירט דרעי את הטענות לגבי הקמפיין הפועל כעת: "עכשיו, אתם יודעים מה הם עושים? בכסף עוד פעם שלהם, עוד פעם בשותפי פעולה מתוך הציבור שלנו, מתחילים לעשות קמפיין של דיכוי ההצבעה. הם שהכניסו את הטענה: 'בשביל מה להצביע לחרדים, חבל על הקול שלכם, בשביל מה, לא יצא מזה שום דבר, הרי מערכת המשפט תעצור את הכל'".

"כמובן, תחת כסות חרדית, בסלנגים חרדים, אבל הכסף הוא אותו כסף", הבהיר יו"ר ש"ס. "זה ממש 'סלאח שבתי', אבל של אנשי הייטק! מחליפים את התמונה. והכל במטרה אחת: הם יודעים שברוך השם הציבור החרדי והציבור הדתי הולך וגדל, והם חלק חשוב מאוד מהגוש האמוני במדינת ישראל".