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מכבי והפועל ת"א בקרב על מקום בקונפרנס ליג

פלייאוף הקונפרנס ליג: אחרי ההדחה מהליגה האירופית מכבי ת"א בקרב קשה מול לוגאנו השוויצרית. הפועל תל אביב בהתמודדות חסרת סיכוי מול אטלאנטה האיטלקית. יהיו הפתעות?

21:15
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מתמודדים על מקום בקונפרנס ליג (דני מרון/פלאש90)

פלייאוף הקונפרנס ליג. שתי הקבוצות של תל אביב מתמודדות הערב מול יריבות עדיפות בקרב על המקום בליגה השלישית באירופה.

מכבי תל אביב במפגש קשה מול לוגאנו

מכבי ת"א שהודחה מהליגה האירופית על ידי צסקא סופיה הבולגרית, תתמודד מול לוגאנו השוויצרית שסיימה במקום השלישי בליגה בשנה שעברה. מעבר ליתרון האיכותי, לשוויצרים יש יתרון בכך שהליגה בשוויץ כבר נמצאת במחזור השלישי, בעוד בישראל התקיימו רק משחקים של גביע הטוטו.

בדקה ה-31 יציאה רעה של השוער מליקה ובהרנס נוגח מלפניו. 1:0 לשוויצרים.

מפגש חסר סיכוי לאדומים

הפועל תל אביב שניצחה במפגש הכפול את קטוביץ' מתמודדת מול אטלאנטה האיטלקית. הקבוצה מצפון איטליה סיימה בשנה שעברה את הסרייה A במקום השביעי. נזכיר בעונת 2023 היא זכתה בליגה האירופית כך שמדובר בקבוצה איכותית שנמצאת בכמה רמות מול האדומים מתל אביב.

באר שבע 90 דקות מליגת האלופות

אתמול ניצחה הפועל באר שבע את סבאך האזרית בתוצאה 2:1. האזרים עלו ליתרון בדקה ה-6 אבל האדומים מבאר שבע ידעו להפוך ולתת להם מקדמה קטנה לקראת הגומלין בשבוע הבא באזרבייג'ן.

הפועל תל אביב רחוקה 90 מהעפלה היסטורית לליגת האלופות, ואם חלילה תודח תעפיל לליגה האירופית, כך שבכל מקרה יש לה עונת משחקים באירופה עד חנוכה.

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