אחרי התקיפה: נתניהו מקיים דיון על מעורבות טורקיה בסוריה

ארכיון ( (צילום: אבי אוחיון, לע״מ) )

שלושה ימים אחרי התקיפה הישראלית החריגה במחוז אידליב, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (חמישי) דיון ביטחוני מיוחד - זאת על רקע המתיחות מול טורקיה בצל הכרזתם על המשך הפעילות בסוריה. לפי הפרסום של כתב רשת i24News יוסי יהושוע, בדיון השתתפו ראשי מערכת הביטחון, כולל זרועות המודיעין. המשתתפים דנו בכל ההתפתחויות העתידיות בעיקר בסוריה - ואל מול טורקיה.

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כאמור, שר ההגנה הטורקי הולוסי אקאר הודיע כי טורקיה תמשיך לחזק את הצבא הסורי ולפעול במדינה. "המאמצים והתרומות שלנו להגן על ריבונותה ושלמות שטחה של סוריה, ולהשיג מבנה יציב ובטוח - יימשכו בנחישות" אמר. "העולם חייב לעמוד במהירות נגד הצעדים הישראלים, שהפכו פלישות והפרת ריבונות לדבר שבשגרה. אנו נמשיך לסייע בפיתוח הצבא הסורי וקידומו".