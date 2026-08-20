האם התאשפזה, החתונה עברה למחלקה בבית החולים

מיכל ואמה בבית החולים ( המרכז הרפואי שערי צדק )

חתונה בבית החולים

מיכל וטל תכננו את החתונה שלהם לשנה הבאה, אבל אז הגיעו הנסיבות ששינו את התמונה. אמא של מיכל, חנה, מאושפזת בבית החולים שערי צדק, ביחידה לטיפול נמרץ כירורגי, ומצבה מחייב אותה להיות מחוברת לאספקת חמצן רציפה. מיכל וטל יכלו להמשיך בתוכניות המקוריות ולחכות ליום הגדול שלהם. אבל עבורם הייתה שאלה אחת שהייתה הרבה יותר חשובה: איך דואגים שאמא תהיה איתנו ברגע הזה? הם החליטו להקדים את החתונה, ובמקום אולם אירועים - להפוך את בית החולים למקום שבו תתקיים החתונה. בעזרת הצוותים הרפואיים בבית החולים שערי צדק והיחידה לטיפול נשימתי, נמצא פתרון שאפשר לחנה לצאת מהמחלקה לזמן קצר. היא חוברה למכשיר חמצן נייד עם סוללה ארוכת טווח, והצוות ליווה אותה למתחם המשפחות. ושם, לצד בני המשפחה, התקיים הרגע שמיכל וטל כל כך רצו לחלוק איתה.

זו לא הייתה החתונה שעליה הם אולי חלמו במשך שנים. אבל דווקא בגלל הנסיבות, היא הפכה לחתונה עם משמעות מיוחדת - כזו שממחישה שלפעמים הדבר הכי מרגש הוא לא המקום שבו עומדים מתחת לחופה, אלא מי נמצא שם איתכם כשאתם עושים את זה.

ובתוך תקופה לא פשוטה, חנה זכתה להיות שם עבור בתה, ומיכל זכתה לראות את אמא שלה נוכחת ברגע שאי אפשר להחזיר לאחור.

מיכל ואמא בחתונה ( המרכז הרפואי שערי צדק )

הקשיש הגיע לתקן את הקלנועית - ולא האמין למה שחיכה לו במקום

השבוע, לקוח מבוגר הגיע עם הקלנועית הישנה שלו, בתקווה שאולי עדיין אפשר להציל אותה. היא כבר הייתה במצב קשה, והנזק שנגרם לה היה מעבר ליכולת שלו לממן.

בעל המקום הסתכל עליו, שמע את הסיפור שלו ואמר לו שאין לו סיבה לדאוג. הוא הבטיח לבדוק מה אפשר לעשות וביקש ממנו לחזור בהמשך.

אבל אז קרה משהו שהקשיש כנראה ממש לא ציפה לו.

כשחזר, הוא גילה שבמקום לנסות לתקן את הקלנועית הישנה - בעל העסק החליט לקנות עבורו קלנועית חדשה לגמרי, מכספו שלו.

בלי חשבונית, בלי תנאים ובלי לבקש שום דבר בחזרה.

במקום להישאר עם כלי ישן שכבר כמעט לא היה אפשר להשתמש בו, הוא קיבל אפשרות להמשיך להתנייד בצורה בטוחה, נוחה ומכבדת יותר. עבור אדם מבוגר שמסתמך על קלנועית כדי להגיע ממקום למקום ולשמור על העצמאות שלו, מדובר בשינוי שיכול להיות משמעותי מאוד בחיי היומיום.

שאפו ענק למוכר שהחליט לפתוח את הלב ואת הכיס ולעשות את ההפתעה המצמררת הזו.

קלנועית. אילוסטרציה ( יאיר גולמוב/פלאש90 )

בלי שאף אחד יראה: המחווה המרגשת של המוכרות

יובל ואמא שלה נכנסו ביום חמישי בצהריים לחנות קסטרו בקניון חיפה. בין המדפים הם הבחינו בבחור צעיר ועיוור, שנעזר באחת המוכרות בבחירת בגדים.

המוכרת לא הסתפקה רק בלייעץ לו - היא ליוותה אותו בסבלנות, עזרה לו לבחור פריטים שמתאימים לו, והייתה איתו גם בדרך לקופה.

כשהגיע הרגע לשלם, התברר שהסכום גבוה מדי עבורו. המוכרת מיד חזרה איתו לבחור אפשרות אחרת שתתאים לתקציב שלו, בלי לגרום לו להרגיש לא נעים.

כרטיס האשראי לא עבר. הוא ניסה כרטיס נוסף - וגם הוא נדחה. הבחור כבר התחיל לנסות להבין מה קרה ולסדר את העניין.

מה שהוא לא ידע, זה שבאותו רגע אחת המוכרות הוציאה מכיסה 200 שקלים, שילמה עבורו בשקט, בלי שאף אחד יראה ובלי שהוא ידע.

כעבור רגע נאמר לו שהייתה תקלה בקופה ושהתשלום הסתדר. הוא חייך, שמח, הודה ויצא מהחנות - בלי לדעת שמאחורי הקלעים היו כמה נשים שפשוט בחרו לעשות מעשה טוב.

ורק אחרי שהוא יצא, המוכרות נשברו ובכו מהתרגשות.

מה שהכי מרגש בסיפור הזה הוא לא רק הכסף. זו הדרך שבה הן עשו את זה - בלי להשפיל, בלי להביך, בלי לקחת ממנו את העצמאות ובלי לחפש קרדיט, בשקט, בלי שישמע ובלי שיראה.