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כלכלה ונדל"ן

לקראת חגי תשרי: ביטוח לאומי בבשורה משמחת

לקראת חגי תשרי שיחלו בשבועות הקרובים, המוסד לביטוח לאומי מודיע על הקדמת תשלומי הקצבאות לחודש ספטמבר, כדי לסייע למשפחות להתארגן לחג

19:58
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מענק (שאטרסטוק)

לקראת תופסת ההוצאות הצפויה בתקופת החגים, הגיעה בשורה חיובית עבור מיליוני זכאים: הביטוח הלאומי הודיע על הקדמת מועדי תשלום הקצבאות והגמלאות השונות לרגל ראש השנה וחג הסוכות.

מטרת המהלך היא לאפשר למשפחות, לגמלאים ולזכאי הקצבאות להיערך מבחינה כלכלית ולבצע את הקניות לחג בראש שקט.

אלו המועדים המעודכנים לקבלת התשלומים:

קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה: לרגל ראש השנה, תשלום הגמלאות יוקדם וישולם ב-8.9 (חלף המועד המקורי ב-14.9).

קצבאות אזרח ותיק, שארים, נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, נפגעי עבודה, מזונות, שיקום, סיעוד ואסירי ציון לרגל חג הסוכות, תשלום הגמלאות יוקדם וישולם ב-22.9 (חלף המועד המקורי ב-28.9).

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