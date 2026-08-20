כ"ץ על החלטת בג"ץ: "כשנזכה בבחירות - נשלים את הטיפול בנושא"

ישראל כ"ץ ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כעת (חמישי) להחלטה של בג"ץ לבטל את החלטת הממשלה על סגירת גלי צה"ל. בדבריו הבהיר כי הוא חולק על פסק הדין - אך כי השלמת הטיפול בנושא תתבצע אחרי הבחירות.

"אני חולק לחלוטין על החלטת בג"ץ לפסול את החלטת הממשלה על סגירת גלי צה"ל, בתירוץ כי 'ההחלטה שהתקבלה על יסוד שיקול דעת זר ופסול', ועל כך שבג"ץ שם את שיקול דעתו מעל זה של שרי הממשלה הנבחרים - שסברו פה אחד שאין מקום לתחנת רדיו אזרחית בעלת תכנים פוליטיים בתוך צה"ל" אמר כ"ץ. עם זאת, השר טען כי "מאחר ובג"ץ קבע כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל את ההחלטה ודחה את הטענה שסגירת גל"צ הצריכה חקיקה ראשית - כאשר נזכה בבחירות בע"ה ונקבל את אמון הציבור מחדש - נשלים את הטיפול בנושא".

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כאמור, בפסק הדין שפורסם הערב בג"ץ קבע פה אחד על ביטול החלטת הממשלה על סגירת תחנת גלי צה"ל. שלושת השופטים - אסא כשר, אלכס שטיין ודפנה ברק-ארז - הסבירו כי ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול: חוסר שביעות רצון של מקבלי ההחלטה מכך שהשידורים, לתחושתם, מנוגדים לעמדותיהם.

בפסק הדין, כותבים השופטים כי השתכנעו עובדתית, כי כך אירע, והוסיף ועמד על כך שהממשלה לא פעלה, לאחר שניתן צו על תנאי, כדי להוכיח אחרת. בית המשפט סבר כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל החלטה בעניין ודחה את הטענה שסגירת גל"צ הצריכה חקיקה ראשית. כל השופטים, כל אחד מטעמיו, הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גל"צ לגופה, אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים, ואף אינם נוקטים עמדה ביחס לתכני השידורים.