צבא ארה"ב בנתונים חדשים על המצור נגד איראן

ספינת מלחמה אמריקנית ( Vytautas Kielaitis\שאטרסטוק )

יום אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על החרפת הלחץ הכלכלי על איראן, בפיקוד מרכז של הצבא האמריקני (סנטקום) פרסמו הערב (חמישי) נתונים חדשים על המצור הימי שהוטל נגד טהרן. לפי הנתונים, מאז תחילת המצור הימי ועד ה-20 באוגוסט, כוחות הצבא האמריקני הסיטו ממסלולן 67 ספינות מסחריות שעשו את דרכן לנמלי איראן. בנוסף, הכוחות השביתו שלוש ספינות, וכן השתלטו על שתי ספינות נוספות כדי לאכוף את המצור.

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כאמור, הלילה טראמפ הכריז על החרפה משמעותית של הלחץ על איראן, והודיע כי וושינגטון פותחת במה שהגדיר "המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי-פעם נגד כל מדינה". בהודעה שפרסם ברשת Truth Social הבהיר טראמפ כי לאחר המערכה הצבאית נגד איראן, בכוונתו להפעיל כעת לחץ כלכלי נרחב על המשטר בטהרן, במטרה להעמיק את בידודו ולהביא אותו להסכמה על הסדר חדש בנושא הגרעין.

"היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי-פעם נגד כל מדינה! זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים" הודיע. עוד הזהיר כי גם מדינות וגופים שיסייעו לטהרן לעקוף את הלחץ האמריקני עלולים למצוא את עצמם משלמים מחיר - כשלדבריו, מוסדות פיננסיים, חברות, שדות תעופה וגופים ממשלתיים שיספקו לאיראן סיוע כלכלי צפויים להתמודד עם צעדים מצד ארה"ב.