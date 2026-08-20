ריקול דחוף לשתייה הפופולרית: "סכנה לציבור"

( TY Lim / שאטרסטוק )

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת משקאות קלים של המותג Njoy והמותג Joicy.

במהלך פעילות פיקוח שביצעו מפקחי שירות המזון במחוז מרכז, במסגרת פעילות אכיפה משותפת עם משטרת ישראל, אותר בעיר טירה מפעל לייצור משקאות קלים שפעל ללא רישיון ייצור כחוק. במקום נמצאו תנאי ייצור ותברואה ירודים ביותר העלולים לסכן את בריאות הציבור. האזהרה נוגעת למוצרים הבאים המותג Njoy, בייצור MG ובשיווק Daas Group, הכולל משקאות בטעמי ענבים, תפוחים, מנגו, לימון נענע, אשכוליות, תפוזים ותות בננה. בנוסף, מזהיר המשרד ממוצר המותג Joicy בטעם ענבים, המיוצר ונארז על ידי דעאס גרופ. הציבור מתבקש שלא לצרוך מוצרים אלו.

לסחורה שנמצאה במפעל הוצאו צווי תפיסה, ובעל המפעל זומן לשימוע מיידי לצורך המשך נקיטת צעדי אכיפה. בשירות המזון של משרד הבריאות הבהירו כי ימשיכו לפעול למניעת ייצור ושיווק מזון ומשקאות בניגוד לדין, וכי יינקטו כלל האמצעים בשיתוף גורמי האכיפה.