חודשיים לבחירות: איילת שקד חוטפת מכה נוספת

( הדס פארוש / פלאש90 )

ניסיונות החזרה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לזירה הפוליטית ממשיכים לספוג מכות קשות: לאחר שבכירים במפלגת 'ישראל ביתנו' הבהירו בשיחות סגורות כי המפלגה בראשות אביגדור ליברמן החליטה שלא לקבל לרשימתה את פורשי 'ימינה', כעת מתברר כי גם נתיב השילוב במפלגת 'כחול לבן' של בני גנץ מסתבך באופן משמעותי.

מתיחות פנימית גדולה נרשמת בצמרת כחול לבן בעקבות המגעים המתנהלים בין גנץ לשקד. בדיון פנימי שנערך בסיעה, חברי הכנסת אלון שוסטר ויעל רון בן משה הביעו התנגדות נחרצת ומפורשת למהלך החיבור. במקביל, גורמים במפלגה מציינים כי גם השרה לשעבר פנינה תמנו שטה וחבר הכנסת מיכאל ביטון מביעים הסתייגות עמוקה, על אף שהם מכחישים כי התנגדו לכך רשמית.

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החשש המרכזי שהועלה בדיונים הפנימיים נוגע לנאמנותה הפוליטית של שקד ביום שאחרי הבחירות. בין היתר, תמנו שטה הביעה חשש כבד ותהתה כיצד ניתן לוודא ששקד לא תתפצל מהסיעה לאחר הילכדותה לכנסת, ובכך תשלים לבנימין נתניהו קואליציה של 61 חברי כנסת.