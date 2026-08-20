בן גביר בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

איתמר בן גביר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

תגובות חריפות במערכת הפוליטית בעקבות החלטת בית המשפט העליון לפסול את החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צה"ל.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף בחריפות את ההחלטה והאשים את השופטים בהתערבות בוטה בהחלטות הדרג הנבחר. "בית המשפט העליון מבצע הפיכה נגד הדמוקרטיה ומנשל ממשלה דמוקרטית נבחרת מסמכויותיה החוקיות", טען בן גביר בתגובתו. השר המשיך בדברים חריפים נגד הרכב השופטים: "אם השופטים בגבעת רם בירושלים רוצים להחליט במקום הממשלה, יתכבדו ויקימו מפלגה וירוצו להיבחר לכנסת. השופטים מתנהלים ביהירות אין קץ, ומבטלים בחוסר סמכות החלטות הממשלה הנבחרת". לצד המתקפה, הבהיר בן גביר את דרישותיו הפוליטיות לקראת העתיד והציב דרישת סף לקואליציה הבאה: "התנאי של עוצמה יהודית להצטרפות לממשלה הבאה הוא העברת רפורמה משפטית מלאה: הקמת בית משפט לחוקה ושיגור היועמ״שית העבריינית במיידית הביתה".

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שר התקשורת שלמה קרעי אמר: בג״צ מסיג את גבולותיהן של הממשלה והכנסת. התשובה צריכה להיות חדה וברורה: לא! איש לא שמכם עליונים על העם ועל נבחריו. על הממשלה להורות לשר הבטחון לבצע את החלטתה לאלתר. ואם כבר, לא ברור גם מדוע יו״ר הכנסת לא נענה לדרישת 25 ח״כים להביא לדיון את ההחלטה הקובעת כי חוקי הכנסת שרירים וקיימים למרות בג״צ".

"אם הממשלה והכנסת לא יתייצבו איתנים לשמור על כבודן ועל כבוד העם הזה אל מול הבריונות המשפטית, מה לנו כי נלין על העם שמאס בהצגה הדמוקרטית בקלפי? אבל אשמים אנחנו… בידינו הדבר".