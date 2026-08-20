אחרי שבוע של פעילות  חולצו כל הלכודים מאתרי ההרס בקולומביה

פעילות המשלחת בקולומביה ( דובר צה"ל )

שבוע אחרי הגעת משלחת "ברית רעים" הישראלית לקולומביה, בצה"ל אישרו כעת (חמישי) כי המשלחת של פיקוד העורף, בשילוב עם כוחות החילוץ המקומיים, איתרו וחילצו את כלל הנעדרים באתרי ההרס בהם פעלה המשלחת. צפו בתיעוד:

לפי הודעת דובר צה"ל, הכוחות ממשיכים במאמץ מרכזי של מיון מבנים וסוקרים את המבנים שנפגעו, זאת על מנת לסייע בגיבוש תמונת מצב עדכנית באיזור.

כזכור, המשלחת הישראלית הגיעה לקולומביה לפני שבוע, בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה ב-10 באוגוסט, בה נהרגו לפחות 314 בני אדם ונפצעו יותר מ-4,000 אנשים נוספים. בראש כוח החילוץ עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו. המשלחת מונה כ-80 בעלי תפקידים, הכוללים כוח חילוץ ומומחים בתחומים שונים בסדיר ובמילואים.

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על פי גורמים בצה"ל, המשלחת מעמידה לרשות קולומביה ידע וכלים טכנולוגיים לניהול תמונת המצב והנתונים, לקביעת סדרי העדיפויות ולתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות.