כתב המשפט של ערוץ i24News, אבישי גרינצייג מנתח את פסק הדין של בג"צ לביטול סגירת גלי צה"ל ומאשים את שרי הממשלה בהפסד מכוון.

"השיקולים הזרים, ששרי הממשלה בכלל לא ניסו להסתיר אותם, הביאו אותם לפסול את ההחלטה", מנתח גרינצייג.

ואז הוא תוהה אם מדובר בשרים כושלים או יותר חמור פופוליסטיים שהפסידו בכוונה: "אם הייתי חובב קונספירציות - הייתי אומר ששרי הממשלה , ובראשם שר הביטחון כ״ץ, רצו להפסיד. האמת שאני מעדיף לחשוב שהם ניסו להפסיד בכוונה, על פני האפשרות שהם עד כדי כך גרועים בהשגת היעדים שלהם עצמם". כתב גרינצייג

פסק הדין שדי לא הפתיע, פורסם היום בבג"ץ סגירת גלי צה"ל, והוא מעלה שאלות מהותיות על הדרך שבה הממשלה מנהלת את עצמה. שלושת השופטים - כשר, ברק-ארז ושטיין - קבעו פה אחד שאין כל מניעה עקרונית לסגור את התחנה, ושמדובר בהחלטה סבירה כשלעצמה. יותר מכך: הם אישרו שגם לא נדרשת חקיקה ראשית לצורך כך, בניגוד לעמדות משפטיות קודמות שנטענו בעבר.

השיקולים הזרים שהפילו את ההחלטה

בית המשפט קבע כי השתכנע עובדתית שההחלטה על סגירת גלי צה"ל התקבלה מתוך חוסר שביעות רצון של מקבלי ההחלטה מתוכן השידורים, שלתחושתם היו מנוגדים לעמדותיהם הפוליטיות. השופט כשר הבהיר בסיכום פסק דינו: "לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש 'לסגור את המיקרופון' של השדרן".

השופטים ציינו כי הממשלה לא פעלה, גם לאחר שניתן צו על תנאי, כדי להוכיח אחרת או להציג שיקולים ענייניים שעמדו בבסיס ההחלטה. העובדה ששרי הממשלה לא ניסו להסתיר את מניעיהם האמיתיים הקלה על בית המשפט להגיע למסקנה שמדובר בשיקול זר ופסול.

בפסק הדין נקבע כי "שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בסמכויותיו כדי להשתיק קולות ביקורתיים".

הדלת נותרה פתוחה לעתיד

למרות ביטול ההחלטה, השופטים הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גלי צה"ל לגופה. כל אחד מהשופטים, מטעמיו, הדגיש כי אילו ההחלטה הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים - כלכליים, ארגוניים או תקציביים - היא הייתה עומדת במבחן השיפוטי.

בית המשפט אף דחה את הטענה שסגירת התחנה מצריכה חקיקה ראשית, בניגוד לעמדות משפטיות שהועלו בעבר על ידי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה דאז, דינה זילבר, ובניגוד לעמדת היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה. השופטים קבעו כי הממשלה מוסמכת לקבל החלטה בעניין במסגרת סמכויותיה הקיימות.