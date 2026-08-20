תתכוננו: ישראל חוזרת לבעור. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תחזית מזג אוויר לסופ"ש
יום שישי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ויהיה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, הביל במישור החוף.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, הביל במישור החוף.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ובעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות קרובות לממוצע לעונה.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה.
יום שלישי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ויהיה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, הביל במישור החוף.