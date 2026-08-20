בג"צ מבטל את ההחלטה על סגירת גלי צה"ל

בשביל מה הולכים לבחירות? בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע פה אחד (בפסק דינו של השופט כשר ובהסכמת השופטים ברק-ארז ושטיין) על ביטול החלטת הממשלה על סגירת תחנת גלי צה"ל.

שלושת השופטים הסבירו כי ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול: חוסר שביעות רצון של מקבלי ההחלטה מכך שהשידורים, לתחושתם, מנוגדים לעמדותיהם.

בפסק הדין, כותבים השופטים כי השתכנעו עובדתית, כי כך אירע, והוסיף ועמד על כך שהממשלה לא פעלה, לאחר שניתן צו על תנאי, כדי להוכיח אחרת. בית המשפט סבר כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל החלטה בעניין ודחה את הטענה שסגירת גל"צ הצריכה חקיקה ראשית.

כל השופטים, כל אחד מטעמיו, הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גל"צ לגופה, אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים, ואף אינם נוקטים עמדה ביחס לתכני השידורים.

בסיכום פסק דינו הבהיר השופט כשר כי "לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש 'לסגור את המיקרופון' של השדרן. שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו".

נזכיר כי תחנת גלי צה"ל מופעלת על ידי משרד הביטחון, ומעסיקה חיילים בסדיר. התחנה, שבהגדרתה היא צבאית מפעילה תכניות אקטואליה למרות שלחיילים אסור לעסוק בפוליטיקה.

עלות אחזקת התחנה בשנה הוא זניח והיא מצליחה לכסות את העלויות באמצעות חסויות, אולם היא אחת משתי התחנות הציבוריות הארציות (כאן מקבלת תקציב מהמדינה), והחוק הקיים אינו מאפשר לתחנות אחרות להפעיל רדיו בפריסה ארצית.