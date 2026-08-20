רגע לפני השקת המפלגה: זו כמות המנדטים שעופר וינטר שווה

סקר מנדטים נרחב שפורסם ב'ישראל היום' מציג תרחיש דרמטי במיוחד שנבדק במפה הפוליטית: מה יתרחש במידה ותת-אלוף במילואים עופר וינטר יחליט להקים מפלגה חדשה ולהתמודד לכנסת.

על פי נתוני תרחיש זה, מפלגה חדשה בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה ונכנסת לכנסת עם ארבעה מנדטים. כניסתו של וינטר למרוץ משפיעה ישירות על מפלגות הימין, כאשר הליכוד יורדת ל-21 מנדטים לעומת 22 בתרחיש הרגיל, עוצמה יהודית נחלשת ל-7 מנדטים לעומת 9, והציונות הדתית יורדת ל-4 מנדטים לעומת 5. יתר המפלגות במערכת הפוליטית ומפת הגושים הכוללת נותרות ללא שינוי בתרחיש זה.

בתרחיש המרכזי של הסקר, שאינו כולל את ריצתו של וינטר, מפלגת 'ישר' מובילה את הטבלה עם 23 מנדטים, כשאחריה בפער זעום מפלגת הליכוד עם 22 מנדטים. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' עם 13 מנדטים, ולאחריה מפלגות 'ישראל ביתנו' ו'הדמוקרטים' המשיגות 10 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, בעוד יהדות התורה והרשימה המשותפת עומדות על 8 מנדטים לכל אחת. את הרשימה סוגרות מפלגת ש"ס עם 7 מנדטים, והציונות הדתית ורע"ם שזוכות ל-5 מנדטים כל אחת.