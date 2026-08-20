בשווי 4.5 מיליארד דולר: ארה"ב אישרה מכירת מטוסי תדלוק לקטאר

התמורה למטוס הנשיאותי? מחלקת המדינה של ארה"ב הודיעה היום (חמישי) כי אישרה מכירה של מטוסי תדלוק לקטאר, בשווי של 4.5 מיליארד דולר.

לפי ההודעה האמריקנית, העסקה כוללת מכירה של ארבעה מטוסי תדלוק אווירי מדגם KC 46A, לצד ציוד צבאי נלווה. בהודעה נטען כי העסקה "תשפר את היכולת של קטאר להתמודד עם איומים נוכחיים ועתידיים, ותגביר את שיתוף הפעולה עם כוחות ארה"ב ובנות בריתה".

עוד הובהר כי "העסקה לא תשנה את המאזן הצבאי הבסיסי באזור. היא נועדה לשפר את ביטחונה של שותפה אזורית אסטרטגית המהווה כוח חשוב ליציבות פוליטית ולהתקדמות כלכלית במזרח התיכון".

העסקה הנוכחית מגיעה על רקע תחילת השימוש במטוס שנתרם לארה"ב על ידי קטאר בשנה שעברה כמטוס "אייר פורס 1" הנשיאותי החדש. מדובר במטוס ג'מבו מסוג Boeing 747‑8, שעבר בשנה האחרונה סדרת שיפוצים שישדרגו אותו לסטדנרט הנשיאותי ויוסיפו מערכות תקשורת מאובטחות, הגנה אלקטרונית פנים־מטוסית, ובידוד חיצוני ומודולרי למקום רב־משתתפים. בנוסף נערכו בדיקות מקיפות כדי לוודא שאין במטוס מתקני האזנה או מעקב.