נושאת המטוסים החדשה של ארה"ב הגיעה למזרח התיכון

עכשיו זה רשמי: אחרי גל של שמועות, ספקולציות ודיווחים, פיקוד מרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) אישר כי נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הגיעה היום (חמישי) למזרח התיכון וחוצה את הים הערבי.

לפי הודעת הצבא האמריקני, "קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים פועלת במזרח התיכון במהלך פריסה מתוכננת לאחר שהגיעה לזירת הקרב".

נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הוצבה עד כה באוקיינוס השקט, ונמשכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן - שהייתה באזור מאז תחילת המלחמה באיראן. חילופי הכוחות מתבצעים אחרי דיווחים רבים על הידרדרות התנאים באברהם לינקולן לאחר פריסה מבצעית ארוכה במיוחד - כשהיא לא עגנה בנמל במשך יותר מ-200 יום.

לאורך השבועות האחרונים הצטברו דיווחים רבים על אי-תקינות של הלינקולן בעקבות פריסתה הארוכה משמעותית מהסטנדרט של הצי האמריקני - שפורס ספינות לרוב לחצי שנה, בעוד שהלינקולן שטה ללא הפסקה כבר כמעט עשרה חודשים.

רק לפני יומיים נאלצו בצי האמריקאי להכחיש דיווחים על מחסור בציוד היגיינה לנשים על ספינות צי אחרות במרחב, בעקבות פריסתן הממושכת. על פי חלק מהדיווחים המורל על סיפון נושאת המטוסים לינקולן היה נמוך ביותר, כאשר אף דווח כי מלחים ניסו לקפוץ מהספינה ולשחות לחוף בכמה מקרים.