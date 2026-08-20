סקר מנדטים: מכה קשה לגוש האופוזיציה; בן גביר מתחזק

סקר מנדטים חדש שפורסם ב'ישראל היום' מציג תמונת מצב מרתקת במפה הפוליטית בישראל.
על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את התמונה עם 23 מנדטים, כשאחריה בפער זעום מפלגת הליכוד עם 22 מנדטים. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' המשיגה 13 מנדטים.
מפלגות 'ישראל ביתנו' ו'הדמוקרטים' זוכות ל-10 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, בעוד יהדות התורה והרשימה המשותפת עומדות על 8 מנדטים לכל אחת.
את הרשימה סוגרות מפלגת ש"ס עם 7 מנדטים, והציונות הדתית ורע"ם שמשיגות 5 מנדטים כל אחת.
מן הנתונים עולה כי מספר מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה, בהן: בית ציוני, כחול לבן והאחדות.
בחלוקה לגושים, מפת הכוחות בכנסת עומדת על 51 מנדטים לקואליציה, 56 מנדטים לאופוזיציה ו-13 מנדטים למפלגות הערביות.
אין שום יציבות בקואליציה הזו! הניסיון של נתניהו ובן גביר לייצר תמונת ניצחון מדומה בסקרים לא יטשטש את הכשלים הביטחוניים החמורים, המדינה חייבת שינוי תפיסתי