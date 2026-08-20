סקר מנדטים: מכה קשה לגוש האופוזיציה; בן גביר מתחזק

סקר מנדטים חדש שפורסם ב'ישראל היום' מציג תמונת מצב מרתקת במפה הפוליטית בישראל.

על פי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר' מובילה את התמונה עם 23 מנדטים, כשאחריה בפער זעום מפלגת הליכוד עם 22 מנדטים. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' המשיגה 13 מנדטים.

מפלגות 'ישראל ביתנו' ו'הדמוקרטים' זוכות ל-10 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, בעוד יהדות התורה והרשימה המשותפת עומדות על 8 מנדטים לכל אחת.

את הרשימה סוגרות מפלגת ש"ס עם 7 מנדטים, והציונות הדתית ורע"ם שמשיגות 5 מנדטים כל אחת.