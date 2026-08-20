הוסר החשש לאירוע בטחוני בדרום

דרמה נרשמה בשעות האחרונות בדרום, לאחר שכוחות משטרה גדולים מזהו הוקפצו לאזור תל ערד בעקבות דיווח שהתקבל על פעילות חשודה במרחב.
עם קבלת הדיווח, כוחות מיוחדים של המחוז הדרומי החלו בביצוע סריקות נרחבות, חסימות צירים והקמת מחסומים. במקביל, הוזנק מסוק משטרתי לאוויר כדי לסייע באיתור החשודים.
בתום הסריקות והבדיקות המבצעיות בשטח, התברר כי הוסר החשש לאירוע חבלני או פלילי.
מדוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לפרסום אודות חשש לאירוע ביטחוני באזור תל ערד, ולאחר ביצוע כלל הפעולות והבדיקות הנדרשות על ידי המשטרה וכוחות הביטחון, הוסר החשש לאירוע ביטחוני ופלילי"