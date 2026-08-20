מבנה ענק של טייסת מסוקי האפאצ'י מעל שמי ישראל

מראה שלא רואים כל יום. טייסת שלמה של מסוקים המריאה וטסה במבנה ענק מעל שמי ישראל. האירוע התקיים אתמול כחלק מהמעבר של טייסת 'מגע הקסם' (190) מבסיס רמון בנגב לבסיס רמת דוד בעמק יזרעאל. הטייסת מפעילה מסוקי פתן - אפאצ'י מסוק הקרב העיקרי של צה"ל.

המעבר נעשה כחלק מלקחי ה-7 באוקטובר, כדי לתת מענה מהיר יותר לצפון. במהלך המלחמה, פעלה טייסת 190 במספר חזיתות שונות. במסגרת פעילותה תקפה יעדי טרור, חיסלה מחבלים והעניקה מתן סיוע אווירי לכוחות המתמרנים בשטח. עם התרחבות הלחימה לזירות נוספות, השתתפו מסוקי הטייסת במשימות ההגנה האווירית. במהלך מבצע ׳עם כלביא׳ ומבצע ׳שאגת הארי׳ אף יירטו כלי טייס בלתי מאויישים ששוגרו לעבר מדינת ישראל. פעילות זו המחישה את יכולת הטייסת לפעול במהירות ובגמישות במגוון רחב של משימות, תוך התאמה לצרכים המבצעיים המשתנים של חיל האוויר והמערכה כולה. המעבר של הטייסת לבסיס רמת-דוד נועד לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על-ידי פיזור טייסות מסוקי הקרב בצפון ובדרום.

המסוקים על מסלול ההמראה ( דובר צה"ל )

מדברי מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר: "ב-7 באוקטובר קיבלתם החלטות קשות, הפעלתם אש להגנת היישובים, סיכלתם מאות מחבלים, הצלתם חיים ופעלתם כתף אל כתף עם האזרחים והלוחמים על הקרקע. לצערי, לא היה בזה די כדי לשנות את הטרגדיה הלאומית, אבל עבור אותם אנשים אשר בגזרתם פעלתם - זה כל מה שהיה להם, וזה היה המון.

תוך כדי המלחמה בער בכם הצורך והחובה להשתנות - להטמיע את לקחי המלחמה. המהלך הזה הוא חלק מהתחקיר החיילי ומההשתנות הרחבה של חיל האוויר. בגבולות, בתמרון ובעומק, אנחנו נמשיך לדרוש מעצמנו, להתאים את החיל למציאות המתהווה, ולהיות מוכנים להמריא את כל העוצמה - מול כל אויב, בכל זירה, בכל טווח״.

מדברי מפקד בסיס רמת-דוד, אלוף-משנה א': "חיל האוויר ניגש לתחקר את כישלון ה-7 באוקטובר במהירות. למדנו על חשיבותו העצומה של מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות המדינה ולסיוע לכוחותינו הלוחמים. אני מצדיע לטייסי הפתן, הסדירים ואנשי המילואים, שמפגינים אומץ לב מול פני הסכנה - חתירה למגע, רעות, צניעות, עצמאות ויוזמה. אני מצדיע למערך הטכני, לצוותי הקרקע, לדרג א' ולדרג ב', ולאנשי הטייסת העוברים היום לבסיס רמת-דוד.

אתם עובדים סביב השעון ונלחמים על כל מסוק ומסוק. נשלים את כל המשימות שלנו ונמשיך לפעול יחד, ברעות ובלכידות, כדי להבטיח עתיד טוב בהרבה לילדינו. נרכין ראש לזכרם של הנופלים והנרצחים, נחבק את משפחותיהם, ונמשיך להגן על המדינה הקטנה והאהובה שלנו".

טייסת המסוקים מעל הכנרת ( דובר צה"ל )

מדברי מפקד טייסת 'מגע הקסם' (190), סגן-אלוף א': "אנחנו נפרדים מנופי המדבר ומשקיעותיו הייחודיות, ועוברים אל הנופים הירוקים, הנחלים וההרים של הצפון. אנחנו מביאים איתנו את היסטוריה הענפה, ניסיון רב ועומק מבצעי. הבית יהיה חדש אך הערכים נשארים זהים. רוח הלחימה והשליחות ימשיכו לאפיין אותנו והמחויבות למשימה תישאר תמיד במקום הראשון. בשלוש השנים האחרונות אנו נלחמים במלחמה שאין צודקת ממנה - מלחמה שהחלה בכישלון העמוק של ה-7 באוקטובר. מאז, אנחנו נמצאים בכל מקום שבו אנו נדרשים ולא עוצרים לרגע".