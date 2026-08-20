זהירות תמנונים בדרך: תאונה שהציפה את הרשת

"כביש התמנונים" ברוד איילנד ארה"ב ( רשתות חברתיות )

משאית שהובילה תמנונים התהפכה בעיירת החוף נראגאנסט (Narragansett) ברוד איילנד שבארה”ב, והציפה את הכביש בחלק גדול מהמטען הימי החריג שלה. התמנונים ההמומים מהאסון נותרו פזורים על הכביש כמה שעות תחת שמש חזקה, וכתוצאה מכך התפשט ריח מסריח ביותר בכל האזור.

תמנון עצור ( אילוסטרציה AI )

טעות אנוש ואין נפגעים אנושיים

התאונה אירעה כאשר הנגרר התנתק מהמשאית במהלך פנייה, וכמה שעות אחריה צוותי חירום ועובדי תברואה נדרשו להשתמש בציוד כבד ובמשאיות אשפה כדי לפנות את ערמות התמנונים מהכביש. הצומת בו אירעה התאונה נסגר לתנועה עד סיום פעולות הניקוי והבאת התמנונים למנוחה אחרונה.

"המצב נהיה גרוע אחרי שהתמנונים נחשפו בשמש כמה שעות", סיפר קפטן פרוסט מהמשטרה המקומית של רוד איילנד והדגיש כי נהג המשאית לנוסע נוסף חולצו ללא פגע מזירת התאונה. שוטרי משטרת רוד איילנד שעודכנו על האירוע התייחסו לכך בהומור וכינו אותו "משחקי התמנון 2026".

השוטרים האמריקנים המשועשעים הוסיפו כי בעקבות התאונה החריגה והעובדה שתמנונים שמנוניים, השלטים המזהירים "כביש חלקלק לפניך" הפכו לבדיחה עצובה ומצחיקה כאחד.

תמנון מכסה את המצלמה ( החברה להגנת הטבע )

מה מיוחד בתמנון?

תמנונים הם מבעלי החיים הימיים המרתקים והחכמים ביותר: אין בגופם עצמות, והדבר מאפשר להם להשתחל דרך סדקים זעירים מתחת למים ולהיעלם לזמן רב מהכוונת של טורפים וכרישים מזדמנים . יש להם שלושה לבבות ודם כחול מבוסס נחושת, ולא ברזל.

תמנון לפנים ( רשתות חברתיות )

התמנונים חסרי ריאות לחלוטין ונושמים בעזרת זימים המפיקים חמצן מתוך המים בלבד. כשהם נחשפים לאוויר הפתוח ולחום השמש, הרקמות הרכות והעשירות בחלבונים שלהם מתפרקות במהירות רבה.

מיותר לציין שבלי מים התמנונים מתים כמעט מידית כי אין להם דרך אחרת לנשום.

ללא מים שישמרו על לחות הרקמות והזימים, תהליך הריקבון מתרחש בקצב מואץ במיוחד, ומוביל להשתחררות תרכובות גופרית ואמוניה שיוצרות ריח בלתי נסבל שאי אפשר לתאר במילים, ואולי בגלל זה השוטרים מתאונת התמנונים ברוד איילנד שתקו וצחקו.