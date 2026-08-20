קצת אחרת: בטטות קריספיות בדבש ושום לשבת

אם כבר בטטה לשולחן השבת, אז למה להסתפק בעוד תבנית רגילה מהתנור? עם כמה תוספות קטנות אפשר להפוך אותה לתוספת צבעונית וממכרת, עם קצוות שחומים, מרכז רך וזיגוג מתקתק-מלוח של דבש, שום וטימין. פשוטה וקלה להכנה.

בטטות קריספיות בדבש, שום וטימין

זמן הכנה: כ-10 דקות

זמן אפייה: כ-40 דקות

כמות: 5-6 מנות

מצרכים

4 בטטות בינוניות

3 כפות שמן זית

2 כפות דבש

3 שיני שום כתושות

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית מלח

מעט פלפל שחור

כפית עלי טימין טריים או חצי כפית טימין יבש

חצי כפית צ'ילי גרוס - לא חובה

כף שומשום

מעט פטרוזיליה קצוצה להגשה

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-210 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

שוטפים היטב את הבטטות וחותכים אותן לפלחים עבים או לקוביות גדולות. אפשר להשאיר את הקליפה לקבלת מרקם קריספי יותר.

בקערה גדולה מערבבים שמן זית, דבש, שום, פפריקה, מלח, פלפל שחור, טימין וצ'ילי. מוסיפים את הבטטות ומערבבים היטב עד שכל החתיכות מצופות בתערובת.

מסדרים את הבטטות בתבנית בשכבה אחת, עם מעט מרווח ביניהן. זה בדיוק מה שיעזור להן להיצלות ולהשחים במקום להפוך לרכות מדי.

אופים במשך כ-35-40 דקות, והופכים בעדינות באמצע האפייה. בחמש הדקות האחרונות מפזרים מעל שומשום וממשיכים לאפות עד שהקצוות שחומים ומעט מקורמלים.

מוציאים מהתנור, מפזרים מעט פטרוזיליה ומגישים חם. השילוב בין המתיקות של הבטטה והדבש, המליחות והתיבול של השום והטימין הופך את התוספת הפשוטה הזאת למשהו שקשה להפסיק לנשנש ישר מהתבנית.

רוצים אותן קריספיות במיוחד? אל תעמיסו את הבטטות זו על זו. אם צריך, עדיף להשתמש בשתי תבניות - המרווח בין החתיכות הוא הסוד להשחמה טובה.