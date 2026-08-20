הסערה סביב מנור סולומון: ההודעה החריגה של ווסטהאם

וסטהאם פרסמה היום (חמישי) הודעה חריגה בעקבות הקריאות שנשמעו במשחק הבכורה של שחקן הכנף הישראלי מנור סולומון. חלק מאוהדי הקבוצה שרו במהלך המשחק: "מנור סולומון שונא את פלסטין", ובמועדון הגדירו את השיר ככזה שמכיל "מסר אנטי-פלסטיני".

הקריאות נשמעו במשחק החוץ של ווסטהאם בטर्फ מור, שהסתיים בתיקו 2:2. במועדון הבהירו כי הם מודעים לשיר שהופנה לסולומון, אשר הצטרף לאחרונה לקבוצה מטוטנהאם.

ההודעה פורסמה לקראת משחק הבית הראשון של ווסטהאם בעונת הצ'מפיונשיפ, שבו היא צפויה לפגוש בשבת את צ'רלטון. במועדון ביקשו "להזכיר לאוהדים את האחריות המוטלת על כולנו לייצג את המועדון בדרך הנכונה", והדגישו כי כל אוהד הוא שגריר של הקבוצה.

ווסטהאם התייחסה לגיוון בקרב הקהל שלה והבהירה: "ללא קשר לרקע שלהם, כל אוהד בתוך קהל האוהדים המגוון שלנו צריך להיות חופשי ליהנות מצפייה בקבוצתו משחקת כדורגל ללא פחד, אפליה או התעללות. אנחנו ממשיכים להיות מחויבים לכך שכולם ירגישו בטוחים, מכובדים ושייכים".

במועדון הדגישו כי הם מכירים בחשיבותם של השירים והקריאות ביציעים כחלק מחוויית המשחק. עם זאת, הם קראו לאוהדים להימנע משירים שעלולים לפגוע בחלקים אחרים בקהל.