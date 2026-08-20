"בנט לא היה ראש ממשלה אפילו דקה"

שר התפוצות עמיחי שיקלי (הליכוד) יצא במתקפה חריפה נגד בנט בראיון לפודקאסט עם כתבת "היום" שירית אביטון כהן.

הדיון התלהט כאשר אביטון כהן שיתפה בשיחה פרטית שקיימה לאחרונה עם בנט, בה טענה בפניו כי בחירתו לקחת את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים נבעה מ"אהבת התפקיד". לדבריה, בנט השיב לה כי מניעיו נבעו מאהבה טהורה למדינה ולעם ישראל, במטרה להציל את המדינה בשעתה הקשה.

שיקלי דחה את הגרסה הזו בתוקף וטען כי מדובר בהונאה: "הוא הונה, רימה ושיקר את הבוחרים. אני הייתי המום מההתנהלות שלו. מה קורה איתך, תגיד? זה שלנו הקולות האלה? השישה מנדטים האלה זה שלך? של מי הקולות האלה? הבטחת לאנשים ממשלה ימנית".