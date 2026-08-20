"בנט לא היה ראש ממשלה אפילו דקה"

שר התפוצות עמיחי שיקלי (הליכוד) יצא במתקפה חריפה נגד בנט בראיון לפודקאסט עם כתבת "היום" שירית אביטון כהן.
הדיון התלהט כאשר אביטון כהן שיתפה בשיחה פרטית שקיימה לאחרונה עם בנט, בה טענה בפניו כי בחירתו לקחת את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים נבעה מ"אהבת התפקיד". לדבריה, בנט השיב לה כי מניעיו נבעו מאהבה טהורה למדינה ולעם ישראל, במטרה להציל את המדינה בשעתה הקשה.
שיקלי דחה את הגרסה הזו בתוקף וטען כי מדובר בהונאה: "הוא הונה, רימה ושיקר את הבוחרים. אני הייתי המום מההתנהלות שלו. מה קורה איתך, תגיד? זה שלנו הקולות האלה? השישה מנדטים האלה זה שלך? של מי הקולות האלה? הבטחת לאנשים ממשלה ימנית".
כשאביטון כהן ציינה כי בפועל הממשלה שראשותה נטל בנט לא הובילה שינויים רדיקליים או מדיניות שמאל קיצונית, השיב שיקלי כי עצם המהלך מהווה תקדים פסול: "עצם הרמייה זה דבר מטורף. עצם התקדים של ראש ממשלה עם שישה מנדטים. הוא לא היה דקה ראש ממשלה. הוא היה כמו מריונטה כזו שהתיישבה על הכיסא".
אתם באמת מאמינים למטיפי מוסר בליכוד שדואגים רק לכיסא שלהם ולא לביטחון המדינה?