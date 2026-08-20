"תיקנו את הגירוש": היישוב כדים הוקם מחדש

מאות בני אדם השתתפו הבוקר (חמישי) בטקס החזרה הרשמי ליישוב כדים בצפון השומרון, 21 שנה לאחר שנעקר במסגרת תוכנית ההתנתקות. במהלך האירוע נכנסו ליישוב כ-30 משפחות מהגרעין המיישב, שהורכב ממשפחות מתל אביב.

בטקס השתתפו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳, שר המשפטים יריב לוין, השר זאב אלקין, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מזכ"ל אמנה זאב חבר, הרב חיים גנץ, הרב חננאל אתרוג, מגורשי כדים, חומש ושא-נור, אנשי "חומש תחילה" ומשפחות הגרעין.

היישוב הוקם מחדש כשנה לאחר החלטת הקבינט, וכחלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה המועצה האזורית שומרון. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון ומשתלבת בתוכנית "מיליון בשומרון".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הכריז: "ביום השנה ה-21 לגירוש, אנחנו יכולים להתייצב קבל עם ועולם ולהכריז: תיקנו את הגירוש מצפון השומרון! עם ישראל מנצח!".

דגן הוסיף: "אנחנו עובדים בצורה ממלכתית יחד עם כל גופי הממשלה כדי להקים כאן עוד הרבה יותר יישובים. אם עקרו כאן ארבעה יישובים, התשובה שלנו היא 18 יישובים חדשים ופורחים שיקומו כאן בצפון השומרון, עם גני ילדים, מעונות, בתי ספר וכבישים. עם ישראל חוזר לצפון השומרון!".

סמוטריץ׳ אמר כי הקמת כדים מחדש משלימה את החזרה לארבעת היישובים שנעקרו בצפון השומרון: "21 שנים לאחר פשע הגירוש מצפון השומרון, היום השלמנו את התיקון, ואחרי חומש, שא-נור וגנים, חזרנו היום גם ליישוב כדים שבצפון השומרון".

לדבריו, "יישובים אלו מהווים רצועת ביטחון ממשית לכלל מדינת ישראל. גורשנו מ-4 יישובים, נקים 19 יישובים בצפון השומרון".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה התייחס לביטול הסעיפים בחוק ההתנתקות שאסרו על יהודים לשוב למקום: "ארבעה יישובים נעקרו כאן. לארבעתם שבנו. עבורי זהו רגע מרגש במיוחד. הייתה לי הזכות לעמוד בראש הכנסת שביטלה את הסעיפים בחוק ההתנתקות שאסרו על יהודים לשוב לכאן".

אוחנה הוסיף: "כאן המפעל הציוני ממשיך להיבנות, עד שנגיע לשלב הבא, להחלת ריבונות מלאה, שתבוא במהרה בימינו בעזרת השם!".

שר המשפטים יריב לוין כינה את החזרה לכדים "ניצחון ענק", ואמר: "זוהי הצהרה ברורה ונחרצת: ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זכותנו הטבעית וההיסטורית על הארץ אינה ניתנת לערעור".

השר זאב אלקין התייחס גם לאפשרות של חזרה לגוש קטיף: "גם את חרפת ההתנתקות בעזה, בגוש קטיף, נסיר מאיתנו". לדבריו, השלב הבא צריך להיות החלת ריבונות ישראלית באזור.

הרב חיים גנץ בירך את המשפחות ואמר: "היישוב הזה הוא לא רק יישוב, הוא חזרת הנשמה הלאומית והאידיאל האלוקי". רב היישוב, הרב נחשון בן ארצי, הוסיף: "היום, אנחנו מחברים את תל אביב והשומרון. מכוחה של ישיבת מעלה אליהו בתל אביב, קם לתחייה היישוב כדים".

יו"ר הגרעין המיישב, עוז צוהר, סיכם: "כ-30 משפחות חלוציות נענו לקריאת 'הנני', והיום הן חוזרות לכאן בשם עם ישראל כולו, ממלאות את היישוב מחדש בחיים ופועלות מתוך תחושת שליחות גדולה".