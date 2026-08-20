אפילו השחקנים לא יודעים: הסוד מאחורי הסרט החדש של הנוקמים

"הנוקמים: דומסדיי" מסתמן כאחד הסרטים הגדולים והמסקרנים ביותר של מארוול בשנים האחרונות, אבל מתברר שגם חלק מהשחקנים שמשתתפים בו לא באמת יודעים מה הולך לקרות בסרט.

סבסטיאן סטן, שמגלם את באקי בארנס ביקום הקולנועי של מארוול כבר כ-15 שנה, חשף כי במהלך הצילומים הוא כלל לא קיבל לידיו את התסריט המלא. במקום זאת, השחקנים צילמו סצנות נפרדות מבלי להכיר בהכרח את התמונה הגדולה או לדעת כיצד הכול מתחבר.

"פשוט צילמנו סצנות מפוזרות"

"לא היה לנו תסריט מלא. פשוט צילמנו סצנות מפוזרות", סיפר סטן על העבודה על הסרט. לדבריו, מדובר בשיטת עבודה שונה, שבה הדברים ממשיכים להשתנות ולהתפתח לאורך ההפקה.

אבל מאחורי השיטה הזאת עומדת גם אחת האובססיות הגדולות של מארוול: שמירה על סודות העלילה. סטן הסביר כי המפיקים העדיפו שהשחקנים לא יקראו את התסריט כולו, בין היתר כדי למנוע מצב שבו עיתונאים יוכלו לחלץ מהם פרטים במהלך ראיונות.

מבחינתו, מדובר כבר בשגרה. אחרי כ-15 שנים בתוך היקום של מארוול, סטן סיפר שהוא כבר התרגל לכללי הסודיות המחמירים.