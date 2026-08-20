אפילו השחקנים לא יודעים: הסוד מאחורי הסרט החדש של הנוקמים

"הנוקמים: דומסדיי" מסתמן כאחד הסרטים הגדולים והמסקרנים ביותר של מארוול בשנים האחרונות, אבל מתברר שגם חלק מהשחקנים שמשתתפים בו לא באמת יודעים מה הולך לקרות בסרט.
סבסטיאן סטן, שמגלם את באקי בארנס ביקום הקולנועי של מארוול כבר כ-15 שנה, חשף כי במהלך הצילומים הוא כלל לא קיבל לידיו את התסריט המלא. במקום זאת, השחקנים צילמו סצנות נפרדות מבלי להכיר בהכרח את התמונה הגדולה או לדעת כיצד הכול מתחבר.
"פשוט צילמנו סצנות מפוזרות"
"לא היה לנו תסריט מלא. פשוט צילמנו סצנות מפוזרות", סיפר סטן על העבודה על הסרט. לדבריו, מדובר בשיטת עבודה שונה, שבה הדברים ממשיכים להשתנות ולהתפתח לאורך ההפקה.
אבל מאחורי השיטה הזאת עומדת גם אחת האובססיות הגדולות של מארוול: שמירה על סודות העלילה. סטן הסביר כי המפיקים העדיפו שהשחקנים לא יקראו את התסריט כולו, בין היתר כדי למנוע מצב שבו עיתונאים יוכלו לחלץ מהם פרטים במהלך ראיונות.
מבחינתו, מדובר כבר בשגרה. אחרי כ-15 שנים בתוך היקום של מארוול, סטן סיפר שהוא כבר התרגל לכללי הסודיות המחמירים.
הסודיות הגדולה של מארוול
זו ממש לא הפעם הראשונה שמארוול נוקטת בשיטות כאלה. לאורך השנים סיפרו שחקנים שונים כי קיבלו רק את העמודים הנוגעים לסצנות שלהם, ולעיתים פרטים משמעותיים נשמרו מהם עד לשלבים מאוחרים במיוחד של ההפקה.
אלא שב"דומסדיי" הסודיות מקבלת משמעות גדולה במיוחד. הסרט, בבימוים של האחים רוסו, צפוי להפגיש מספר עצום של דמויות וקבוצות מהיקום של מארוול, כשבמרכז עומד רוברט דאוני ג'וניור, שחוזר ל-MCU הפעם בתפקיד דוקטור דום.
לצדו צפויים להופיע בין היתר גיבורי ארבעת המופלאים, דמויות מהאקס-מן וכוכבים ותיקים וחדשים של ה-MCU. סטן עצמו חוזר כמובן בתור באקי, אחרי האירועים של "Thunderbolts".
ומי כן יודע בדיוק איך כל החלקים מתחברים? לפי ההערכות, הרשימה מצומצמת במיוחד וכוללת את נשיא אולפני מארוול קווין פייגי, הבמאים האחים רוסו, התסריטאים ורוברט דאוני ג'וניור. מלבדם, נראה שגם הכוכבים הגדולים של "דומסדיי" נשארים בחשכה בכל הנוגע לתמונה המלאה.