וינטר ישיק מפלגה: רשימה של אנשים חדשים, ללא ח"כים לשעבר

עופר וינטר ( טל גל\פלאש 90 )

תא"ל (מיל') עופר וינטר צפוי להשיק ביום שלישי הקרוב את מפלגתו החדשה. לסרוגים נודע כי הרשימה שתוגש תורכב כולה מפרצופים חדשים לחלוטין בזירה הפוליטית, ללא שום אדם שכיהן בעבר כחבר כנסת.

אין מדובר רק במהלך תדמיתי, אלא בעיקרון יסוד: הצגת אלטרנטיבה של אנשים שמגיעים מחוץ למערכת הפוליטית. הרשימה תכלול נשים וגברים, חילונים ודתיים, יהודים ושאינם יהודים, מתוך מטרה לבנות מפלגה ציונית, עממית-ביטחונית שתפנה לקהלים רחבים בחברה הישראלית. היעד המרכזי של וינטר הוא החזרת מצביעי ימין שאינם מעוניינים להצביע למפלגות הקואליציה, בין השאר בעקבות אירועי 7 באוקטובר והסוגיות הסובבות את חוק הגיוס. לפי מרבית הסקרים, השחקנים הקיימים כיום במחנה הימין, בהם בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר והליכוד, אינם מסוגלים להחזיר אליהם את מרבית המצביעים האלה באופן עצמאי. על כן, וינטר מבקש להציג דמויות חדשות המוכרות בציבוריות הישראלית. לפי דיווחים, מתקיימות שיחות מתקדמות עם גורמים מרכזיים במחנה הימין, ובהם פעיל ההסברה הבכיר יוסף חדאד וללי דרעי, אמו של רס"ל סעדיה דרעי ז"ל.

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סוגיית גיוס החרדים צפויה להיות אחד הנושאים המרכזיים שבהם תתבלט המפלגה בראשות וינטר. תפיסתו של וינטר היא שיש לגייס חרדים שאינם לומדים תורה, אך הדרך לכך עוברת בדרישה מצה"ל לספק לציבור החרדי את התנאים והמסגרות המתאימים לשמירה על אורח חייהם - ולא בהחרמת החברה החרדית. וינטר ציין בחוגי הבית שערך ברחבי הארץ שבניית אמון היא המפתח להצלחה, ולא מאבקים פוליטיים שמשרתים עסקנים או ליבוי שנאה.

לצד זה, וינטר מוביל בחודשים האחרונים את תפיסת ההכרעה הביטחונית, הטוענת כי ישראל חייבת להכריע באופן חד-משמעי את אויביה ולא להסתפק בניהול הסכסוך.

במציאות הפוליטית הנוכחית, וינטר מציב עמדה ברורה: הוא איש ימין המחויב למחנה הימין. בניגוד לדמויות חדשות אחרות שנכנסו לזירה, וינטר לא ישמש גשר לממשלה בראשות איזנקוט ולא יאפשר תרחישים שמעבירים את השלטון לשמאל. במידת הצורך, הוא יהיה האצבע ה-61 של בנימין נתניהו והימין. וינטר מגיע כדי לחזק את מחנה הימין ולהשיב קולות שאבדו. המטרה שלו היא לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל ולהוביל שילוב אמיתי של החברה החרדית בצה"ל ובחברה הישראלית.