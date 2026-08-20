האקבי: "ייתכן שיוטלו סנקציות נגד הפורעים ביהודה ושומרון"

עליית מדרגה: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אמר היום (חמישי) כי ייתכן שיוטלו סנקציות אמריקניות נגד המתיישבים שהתפרעו בקוסרה בשבוע שעבר, זאת במידה והם יורשעו בעבירות פליליות או בפעילות אלימה ביהודה ושומרון.
"בתנ"ך כתוב 'לא תגנוב' וגם 'לא תחמוד' את מה ששייך לאחרים" אמר האקבי בראיון לרשת רויטרס. "אם מישהו מחזיק בבעלות על האדמה ועל הבית שלו, אז זה שמישהו יבוא וישתלט עליו בכך שיבריח את המשפחה ממנה, זו הפרה לא רק של החוק האנושי - אלא גם של החוק האלוהי".
האקבי ציין כי "ארה"ב הייתה מזועזעת ממה שקרה בקוסרה. המשפחות הפלסטיניות היו קרבנות של התנהלות פושעת, מזעזעת ובלתי ניתנת להגנה, והפורעים שהשתתפו באירוע צריכים לשאת בהשלכות".
עם זאת, השגריר האמריקני הבהיר כי הפורעים היו "מיעוט קטן מתוך האוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון. הם לא מייצגים את קהילת ההתיישבות המלאה, שרק רוצה לגדל את המשפחות שלהם ביהודה ושומרון, בשקט ובביטחון".
אקבי לא שמעתי אותך מנסה להטיל סנקציות על המחבלים ששורפים ושמים מטענים צבוע.