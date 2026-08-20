האקבי: "ייתכן שיוטלו סנקציות נגד הפורעים ביהודה ושומרון"

עליית מדרגה: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אמר היום (חמישי) כי ייתכן שיוטלו סנקציות אמריקניות נגד המתיישבים שהתפרעו בקוסרה בשבוע שעבר, זאת במידה והם יורשעו בעבירות פליליות או בפעילות אלימה ביהודה ושומרון.

"בתנ"ך כתוב 'לא תגנוב' וגם 'לא תחמוד' את מה ששייך לאחרים" אמר האקבי בראיון לרשת רויטרס. "אם מישהו מחזיק בבעלות על האדמה ועל הבית שלו, אז זה שמישהו יבוא וישתלט עליו בכך שיבריח את המשפחה ממנה, זו הפרה לא רק של החוק האנושי - אלא גם של החוק האלוהי".