קטאר יצאה בהצהרה נדירה נגד איראן

לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר על פתיחת שלב חדש במלחמה נגד איראן, ומעבר לחניקה מוחלטת של הכלכלה האיראנית, ולאחר שאיחוד האמירויות הודיעה בעצמה על ניתוק כלל קשרי המסחר עם המשטר, גם קטאר יוצאת במילים חדות נגד האיראנים.

"די לסחיטה הימית" כך פנה היום שר החוץ הקטארי אל המשטר באיראן מוקדם יותר בהצהרה נדירה וחריפה נגד המשטר.

שר החוץ של קטאר, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן בן גאסם אל-ת'אני, יצא היום נגד מה שתיאר בתור "סחיטה ושוד ימי" של משאבי הטבע של המפרץ על ידי שיבוש התנועה במיצרי הורמוז.

הוא הודיע כי התנועה חייבת לחזור למה שהייתה בעבר, ללא תנאים, מכסים או מגבלות שיוטלו על ידי אף צד או מדינה, לדבריו הצטרפו גם מדינות נוספות, בדגש על עומאן, אותה סימנה איראן כשותפה אפשרית לשליטה בהורמוז.

אל-ת'אני הסביר כי בכוונת קטאר להמשיך לפעול להכלה של הסכסוך ולהמשיך לתווך בין איראן וארצות הברית, אך קבע כי יש לחזור לתנועה ימית במפרץ הפרסי ללא תנאים.