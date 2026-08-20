הקינוח המושלם לשבת: קדאיף עם קרם שוקולד לבן

אם אתם מחפשים קינוח מרשים לשבת, אבל ממש לא מתכוונים לבלות שעות במטבח - זה בדיוק המתכון בשבילכם. שכבת קדאיף זהובה ופריכה, קרם שוקולד לבן עשיר ופיסטוקים קצוצים שמוסיפים קראנץ' וצבע. התוצאה חגיגית, יפה ובעיקר ממכרת.

מצרכים

לשכבת הקדאיף:

300 גרם שערות קדאיף

80 גרם חמאה מומסת

2 כפות אבקת סוכר

לקרם:

250 מ"ל שמנת מתוקה

200 גרם שוקולד לבן

250 גרם גבינת מסקרפונה

כפית תמצית וניל

לקישוט:

כחצי כוס פיסטוקים קלויים וקצוצים

מעט שערות קדאיף קלויות

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-180 מעלות. מפרידים מעט את שערות הקדאיף בעזרת הידיים, מוסיפים את החמאה המומסת ואבקת הסוכר ומערבבים היטב. משטחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה ואופים כ-15 דקות, תוך ערבוב פעם או פעמיים, עד שהקדאיף מקבל צבע זהוב ויפה. מצננים לחלוטין.

בינתיים מחממים 100 מ"ל מהשמנת המתוקה עד שהיא כמעט מגיעה לרתיחה ושופכים על השוקולד הלבן. ממתינים כדקה ומערבבים עד לקבלת קרם חלק. מניחים לתערובת להתקרר.

מקציפים את יתרת השמנת יחד עם המסקרפונה והווניל עד לקבלת קרם יציב. מוסיפים בהדרגה את תערובת השוקולד הלבן ומקפלים בעדינות עד שהקרם אחיד.

מרפדים תבנית קטנה בשכבה נדיבה של קדאיף ומהדקים קלות. מורחים מעל את קרם השוקולד הלבן ומפזרים שכבה נוספת של קדאיף ופיסטוקים קצוצים.

מעבירים למקרר לארבע שעות לפחות, ועדיף ללילה שלם. לפני ההגשה חותכים לקוביות ומפזרים מעל עוד קצת פיסטוק.