הבריטים תקפו את ישראל, שלא שתקה

משרד החוץ הבריטי יצא בהודעת גינוי חריפה נגד ישראל, לאחר שפורסמו תוכניות הבנייה ל-1,400 יחידות דיור ראשוניות למרחב E1 הקריטי להתיישבות, בו נמנע פיתוח לאורך טווח עד כה, ואושר לאחרונה על ידי הממשלה.

משרד החוץ הבריטי קרא לנציג הישראלי במדינה לשיחת נזיפה והבהיר כי יפעל נגד המהלך, בשיחה דרשו הבריטיים כי הצעד יבוטל מיד ולאלתר.

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, כינה את המהלך "מעשה בלתי מקובל והרסני" שמסתכן בניתוק מוחלט של 'הגדה המערבית' ומזרח ירושלים וכינה את המהלך "הרג של פתרון שתי המדינות".

בריטניה אומרת שתכריז על צעדים בשבועות הקרובים, כולל סנקציות על אלה המעורבים בהרחבת ההתנחלויות, כולל אפשרות לסנקציות על חברות הבנייה שיעבדו בשטח.

שר החוץ הישראלי גדעון סער דחה את ההצהרה על הסף: "העם היהודי זכאי לחיות בכל רחבי ארץ ישראל, בדיוק כפי שהבריטים זכאים לחיות בלונדון."

בנוסף לכך כינה את התגובה הבריטית חצופה וצבועה ותקף: "זו יהירות. אתם עצמכם עדיין שולטים בשטחים קולוניאליים."