סוף עצוב: אותרה גופתו של הנעדר נחמן קינן 

סוף עצוב: בתום הליך זיהוי נקבע כי הגופה שאותרה היום (חמישי) באזור טבריה, שייכת לנחמן קינן שהוגדר כנעדר.
בשעה 13:40 התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על גופה שאותרה בשטח באזור יער שוויץ סמוך לטבריה. מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו למקום.
גופתו אותרה בשטח מורכב סמוך לצוק, מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים בשעה זו במקום, יחד עם כוחות החילוץ, לחילוץ הגופה ולטיפול בכבוד המת. שי לוי, ראש צוות בזק"א מחוז צפון, שנמצא בזירה, סיפר: "מדובר בזירה מורכבת מאוד בתוואי שטח קשה סמוך לצוק. אנו פועלים יחד עם כוחות החילוץ לחילוץ הגופה מהשטח ולטיפול בכבוד המת".