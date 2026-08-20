מה קורה בין רן דנקר לישראל אטיאס? הפרטים נחשפים

רן דנקר, ישראל אטיאס ( צילום: אור גפן, רפי דלויה )

אחרי שהקאסט של הפסטיגל הקרוב כבר נחשף, כעת מגיעה הצצה נוספת שמתחילה לחשוף גם מה צפוי לקרות על הבמה - ובעיקר מספקת רמז נוסף לגבי התפקידים שיקבלו הכוכבים.

עד כה נשמרו פרטים רבים מהמופע בסוד, ולמרות ששמות המשתתפים כבר נחשפו, לא מעט פרטים על העלילה ועל הדמויות שהם צפויים לגלם עדיין לא ידועים. אלא שסרטון חדש של הפסטיגל מספק פרט מסקרן במיוחד על רן דנקר וישראל אטיאס. צפו בסרטון הפסטיגל של רן דנקר וישראל אטיאס

רן דנקר וישראל אטיאס ראש בראש

בסרטון נראים דנקר ואטיאס כשהם מנסים בעצמם לגלות מהו הליהוק שלהם למופע. השניים מגיעים לחדר החזרות ומבחינים בקלסר הליהוקים, אלא שהכוריאוגרף שנמצא במקום מקשה עליהם להגיע אליו.

אטיאס מחליט להסיח את דעתו, ובזמן הזה רן מצליח לשים את ידיו על הקלסר ולגלות את הפרט שחיפשו: בפסטיגל הקרוב הם צפויים לגלם יריבים זה של זה.

הפרטים עדיין נשמרים בסוד

מעבר לרמז החדש, בפסטיגל עדיין לא חושפים יותר מדי על העלילה ועל חלוקת התפקידים המלאה. הסרטון החדש ממשיך את הקו המסקרן סביב המופע, וחושף בכל פעם עוד פרט קטן - מבלי לגלות עדיין את התמונה המלאה.

מה שבטוח, אם לשפוט לפי הגילוי החדש, המפגש בין רן דנקר לישראל אטיאס צפוי להיות אחד העימותים המרכזיים בפסטיגל הקרוב.