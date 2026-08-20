בתוך בית החולים: נחשף חדר העינויים של חמאס

אליסוטרציה חדר החקירות של חמאס ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל ושב"כ חשפו היום (חמישי) מידע מודיעיני שלפיו ארגון הטרור חמאס משתמש בבית החולים נאצר בח'אן יונס לצורך חקירות ביטחוניות, עינויים ופעילות שלטונית שאינה קשורה לפעילות הרפואית במקום.

לפי צה"ל ושב"כ, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה. בעקבות זאת, נטען, הארגון מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו ומנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים. מהמידע המודיעיני שנחשף עולה כי בקומה השנייה של מרפאות החוץ בבית החולים, בתוך מבנה המכונה "יאסין", מתקיימות חקירות של מנגנון ביטחון הפנים ושל המודיעין הצבאי של חמאס. עוד נטען כי הארגון מנצל את מתחם בית החולים כמרכז שלטוני לצורך חקירות, עינויים וגביית כספים, ללא קשר לפעילות הרפואית המתקיימת במקום. לפי צה"ל ושב"כ, בית החולים נאצר ממשיך לשמש כתשתית מרכזית של חמאס בדרום רצועת עזה. מטופלים ואנשי צוות רפואי במקום עדים, לטענתם, לנוכחות קבועה של פעילי הארגון באזורים שונים בבית החולים, כאשר חלק מהפעילים מסתובבים כשהם רעולי פנים.

חקירות נוספות מתבצעות, על פי המידע, במבנה ששימש בעבר כמשרדים בבית החולים. בהמשך הוסב המבנה לקפיטריה, לאחר מכן לבית תפילה, וכיום הוא משמש כמרכז חקירות של חמאס.

במערכת הביטחון טענו כי פעילות חמאס במתחם יוצרת פחד ופוגעת במטופלים, בנותני השירות ובצוותים הרפואיים. עוד נאמר כי ניצול תשתיות אזרחיות לחקירות ולעינויים הוא תופעה רחבה בארגון, וכי השימוש הצבאי בבתי חולים מהווה הפרה של הדין הבין-לאומי.

צה"ל הזהיר את תושבי הרצועה כי חמאס חושש לאבד את שליטתו, ולכן משתמש בבתי חולים, בבתי ספר ובמתקנים אזרחיים נוספים לצרכיו.