הליכוד עותר לבג"ץ נגד השופט סולברג

הליכוד באמצעות עו"ד אילן בומבך ואופק ברוק עתרו היום (חמישי) לבג"ץ כנגד יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, בעקבות החלטתו לאסור על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר בזמן אמת מידע על עצם הגעתם והצבעתם של בוחרים. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד אילן בומבך ועורכי דין נוספים.

בעתירת הליכוד נמסר: "מדוע לא תבוטל קביעתו וכן החלטתו בבקשה לעיון מחדש בנושא, לפיה נאסר על חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם סיעות ורשימות מועמדים לתעד במהלך יום הבחירות את דבר מימוש זכות הבחירה על ידי בעלי זכות הבחירה בקלפי ולהעביר מידע זה לסיעה או לרשימת המועמדים שמטעמן הם מכהנים".

"מדוע לא ייקבע כי אין בסמכותו המנהלית של המשיב כדי להכריע בשאלת חוקיותן של פעולות נציגי הסיעות ורשימות המועמדים לאכוף את הוראותיו או להורות על הפסקתן של פעולות כאמור מחמת פגיעה נטענת בפרטיות;

וכי ההגנה על פרטיותם של בעלי זכות הבחירה, כשלעצמה ובמנותק מהסמכויות והתפקידים שהדין הקנה ליו"ר ועדת הבחירות לצורך ניהול הבחירות והבטחת תקינותן, אינה נמנית עם התפקידים שהדין הפקיד בידיו ואינה מקנה לו סמכות להטיל את האיסור שנקבע בהחלטות נושא העתירה".